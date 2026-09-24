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BG "Олимпиакос" стартира с разгром защитата на титлата в Евролигата

Везенков откри кампанията като MVP, а Милър-Макинтайър също беше титуляр за гръцкия гранд

24 Септ. 2026
Крилото на "Баскония" Родионс Курукс изглежда учуден, че Александър Везенков е успял да овладее топката за "Олимпиакос" в мача между двата тима в зала "Фернандо Буеса Арена" във Витория-Гастейс.
ЕПА/БГНЕС
Крилото на "Баскония" Родионс Курукс изглежда учуден, че Александър Везенков е успял да овладее топката за "Олимпиакос" в мача между двата тима в зала "Фернандо Буеса Арена" във Витория-Гастейс.

Континенталният клубен шампион "Олимпиакос" с двама български национали в титулярния състав започна по впечатляващ начин защитата на титлата си в баскетболната Евролига. Гръцкият гранд разгроми испанския "Баскония" със 106:89 като гост в зала "Фернандо Буеса Арена" във Витория-Гастейс на старта на редовната фаза от новия сезон.

Александър Везенков и Коди Милър-Маинтайър започнаха в основната петорка на Йоргос Барцокас и допринесоха за убедителната разлика. Саша само затвърди лидерския си имидж и за пореден път се превърна в най-полезен играч (MVP) на паркета, завършвайки с 22 т., 5 борби и 1 асистенция само за 19 мин. в игра, осигурили му персонален рейтинг 30. Американецът с наш паспорт пък се отчете с 2 т., 2 борби и 6 асистенции.

Най-резултатен за успеха на "червено-белите" стана Тайлър Дорси с 25 т. С двуцифрен актив приключиха още цели трима баскетболисти на тима от Пирея: Хеан Монтеро с 15, Тайрик Джоунс с 12 и Тайсън Уорд с 11.

За баските само Ей Джей Лоусън (20) и Тадас Седекерскис (15) преминаха 10-точковата бариера.

Във II кръг от редовния сезон BG "Олимпиакос" отново ще гостува - срещу литовския "Жалгирис" в Каунас следващия вторник (29 септември). Първото домакинство на Везенков, Милър-Макинтайър и компания е чак в IV кръг - срещу турския гранд "Анадолу Ефес" на 9 октомври. Преди това на 1 октомври отборът на Барцокас ще има визита и срещу италианския "Виртус" (Болоня).

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Ключови думи:

баскетбол, Евролига, Александър Везенков, Олимпиакос

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