Везенков пак е баскетболист №1 в света извън НБА

За трета поредна година Александър Везенков беше избран за най-добрия баскетболист, играещ извън НБА. Звездата на гръцкия гранд "Олимпиакос" събра внушителните 77% от вота в традиционната анкета сред генералните мениджъри на 30-те клуба от професионалната лига на САЩ и Канада.

В 25-ото издание на ежегодното допитване, предшестващо началото на най-силното първенство в света, шефовете на отборите отговориха на 48 въпроса. Един от тях беше именно това: "Кой е най-добрият играч, който не е в НБА?"

31-годишният българин събира над 3/4 от гласовете (23 от 30), а вторият - литовецът Йонас Валанчюнас, има едва 7% (2). По един глас са получили Хоаким Бумте-Бумте, Никола Миротич, Хеан Монтеро, Кендрик Нън и Еди Таварес.

От резултатите е видно, че подкрепата за Саша сред генералните мениджъри само нараства през последните два сезона. За сравнение, през 2024 г. той спечели вота с 30%, а през 2025 г. - с 44%.

Sasha Vezenkov dominated the vote for the best international player outside the league in the annual NBA GM survey for the second year in a row 🌟



NBA GMs also picked the 2027 NBA title favorite, while another European star was selected as the clear MVP choice:… pic.twitter.com/wor7TlcVtV — BasketNews (@BasketNews_com) 15 октомври 2026 г.

Везенков вече изигра един сезон в НБА - с екипа на "Сакраменто Кингс" през 2023-2024. Чести контузии, а и треньорски решения не позволиха на българския национал да разгърне напълно потенциала си и той се завърна в Евролигата с "Олимпиакос".

През изминалия сезон той беше в основата на триумфа на "червено-белите" като континентален шампион, а също и донесе на тима от Пирея титлата и Суперкупата на Гърция. В Евролигата Александър Везенков беше избран за MVP на редовния сезон за втори път след 2023 г.