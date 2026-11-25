Александър Везенков потвърди отличната си форма точно преди важния мач на България срещу Дания и отново бе с основен принос за победа на "Олимпиакос" в Евролигата.

В XIV кръг от редовния сезон клубният шампион на континента разгроми в Атина израелския "Апоел" (Тел Авив) със 104:79. Баскетболист №1 на Европа вкара 21 т. (3 от 5 за тройка) и към тях добави 6 борби, 3 асистенции и 2 откраднати топки, за да завърши с игрови коефициент (PIR) от 23. Така той остава на върха в класацията за най-полезен играч в Евролигата със среден PIR от 23.7.

С по-добър актив от Везенков за "Олимпиакос" в мача бяха Кори Джоузеф с 27 т. (PIR 31) и Еван Фурние с "дабъл-дабъл" от 23 т. и рекордни в кариерата му 11 асистенции (PIR 27).

За "Апоел" лидери бяха Иш Уайнрайт, Василе Мицич и Антонио Блейкни, завършили съответно със 17, 16 и 15 т.

Тази 11-а победа остави "Олимпиакос" еднолично на върха в класирането на Евролигата с баланс 11-3. Израелският тим (7-7) пък твърдо остава извън отборите от Топ 10.

Веднага след поредния си силен мач Везенков се прибра с чартърен полет към София, за да изпълни обещанието си и да играе утре вечер пред пълни трибуни в "Арена 8888" за България срещу Дания. Срещата е от гр. D на предварителните квалификации за Евробаскет 2009. В първия си двубой нашият тим победи третия отбор в групата - Румъния, като гост със 103:86.

Другият български национал в тима на "Олимпиакос" - американецът с наш паспорт Коди Милър-Макинтайър, обаче няма да може да помогне, тъй като се е заразил с грип и въобще не попадна в състава треньора Йоргос Барцокас за мача с "Апоел".