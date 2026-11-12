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Везенков стана №1 на всички времена за "Олимпиакос" в Евролигата

Общо 30 т. от българските баскет национали осигуриха разликата за 8-ата победа този сезон

13 Ноем. 2026Обновена
Александър Везенков загрява преди началото на мача между "Олимпиакос" и "Дубай" в зала "Сунел Арена" в Атина.
ЕПА/БГНЕС
Александър Везенков загрява преди началото на мача между "Олимпиакос" и "Дубай" в зала "Сунел Арена" в Атина.

Александър Везенков вече е най-резултатният баскетболист в историята на "Олимпиакос" в Евролигата. Българският национал постигна рекорда в четвъртък вечер в зала "Сунел Арена" в Атина, където гръцкият гранд разби "Дубай" със 101:72 в среща от 11-ия кръг на редовния сезон.

31-годишният Саша измести от върха в клубната ранглиста на реализаторите едно от най-големите имена на "червено-белите" за всички времена - Василис Спанулис. Везенков влезе в двубоя с 3551 т. за "Олимпиакос" в най-престижния европейски клубен турнир и му трябваха само две, за да изпревари гръцката легенда, който приключи кариерата си в клуба с 3552.

Българското крило реализира 10 още в първата четвърт, а до края на мача удвои актива си и завърши с 20 т. при осем успешни стрелби от 10 опита от игра. Общата му сметка за тима от Пирея в Евролигата вече е 3571 т., а още по-впечатляващо е, че той е изиграл 30 мача по-малко от Спанулис.

Иначе двамата български национали в състава на "Олимпиакос" - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, отбелязаха общо 30 т. за разгромната домакинска победа. Към своите 20 т. лидерът Везенков добави 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка, а американецът с наш паспорт Милър-Макинтайър се включи от пейката с 10 т., 7 асистенции, 2 борби и 1 открадната топка.

За Саша това беше трети пореден мач на кота "20", след като в предните два кръга наниза 27 в коша на "Цървена звезда" и 23 в този на "Олимпия" (Милано). Заради липсата на интрига късно снощи той остана на паркета по-малко от 21 мин. Същевременно започналият като резерва Коди беше в игра 19 мин.

Над всички снощи обаче беше французинът Еван Фурние, който завърши двубоя 28 т., 5 асистенции и 2 борби. Това му осигури върховия коефициент на полезно действие от 28 и му донесе наградата за най-полезен играч в мача (MVP).

С двуцифрен актив за победата на "червено-белите" допринесоха още двама баскетболисти. Кори Джоузеф вкара 12 т., а Мбайе Ндиайе отбеляза 11 т. и хвана 6 борби.

За гостите от ОАЕ Дуейн Бейкън стана топреализатор с 20 т., а също така улови 3 борби и направи 2 асистенции. Мфионду Кабенгеле завърши с 12 т., 6 борби и 4 асистенции.

Благодарение на успеха "Олимпиакос" се изкачи на трето място в класирането с актив от 8 победи и 3 загуби, колкото има и вторият "Валенсия". Лидер с баланс 8-2 е "Панатинайкос", който тепърва ще изиграе мача си от кръга - домакинство срещу "Барселона" (7-3) днес.

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