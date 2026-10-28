Везенков върна "Олимпиакос" в правилната посока

Континенталният баскетболен шампион "Олимпиакос" спечели убедително гостуването срещу "Бешикташ" от VIII кръг в редовния сезон на Евролигата. Гръцкият гранд, предвождан от българската звезда Александър Везенков, се наложи с 81:73 в Истанбул и не позволи да се стигне до втори пореден провал срещу турски съперник.

Миналия петък "червено-белите" от Пирея допуснаха тежък домакински обрат с 61:64 у дома срещу "Фенербахче", след като водеха с 16 т. разлика във втората четвърт. Тази вечер Везенков и компания се погрижиха да няма нова драма.

Саша завърши като топреазлизатор в двубоя с 16 т., към които добави 5 борби и 2 асистенции за 24 мин. на паркета. За най-полезен играч в мача обаче беше определен Донта Хил, който отбеляза 14 т. и също хвана 5 борби и направи 2 асистенции, но за 20 мин. в игра. Тайрик Джоунс добави още 15 т. и 4 борби, а другият български национал в състава на гърците Коди Милър-Макинтайър допринесе с 9 т., 4 борби и 7 асистенции.

За "черно-белите" домакини Джейдън Ноуел вкара 15 т., а Дейвид ДеДжулиъс реализира 12 т. С двуцифрен актив приключиха също Конър Морган с 11 т. и Метеджан Бирсен с 10 т.

След успеха "Олимпиакос" заема 5-о място във временното класиране с 6 победи и 2 загуби. Със същия актив са "Валенсия", "Апоел" (Тел Авив) и "Фенербахче", които са съответно втори, трети и четвърти с по-добра точкова разлика. На върха е "Панатинайкос" със 7-1.

В следващия кръг тимът на Везенков и Милър-Макинтайър ще посрещне вкъщи италианския "Олимпия" (Милано). Мачът е в петък (30 октомври) от 21:15 ч. наше време.