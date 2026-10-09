Двама наши национали задвижиха "Олимпиакос"

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков поднася топката към коша на "Анадолу Ефес" при победата на "Олимпиакос" в IV кръг от редовния сезон на Евролигата.

Континенталният клубен шампион "Олимпиакос" постигна третата си победа от четири изиграни мача през новия сезон в баскетболната Евролига. В първото си домакинство от началото на кампанията грандът от Пирея разгроми турския "Анадолу Ефес" с 89:66, задвижен от двама български национали.

Заради течащата реконструкция в "Двореца на мира и дружбата" двубоят се игра в залата на АЕК - "Сънел Арена" в атинското предградие Ано Лиосия. Пред над 8000 зрители Александър Везенков реализира 9 т. и хвана 3 борби, а американецът с наш паспорт Коди Милър-Макинтайър добави 8 т., 4 борби и 4 асистенции. При това и двамата - както и останалите титуляри в петорката на Йоргос Барцокас, изобщо не влязоха в игра в последната четвърт заради смазващата разлика в резултата.

Като най-полезен играч (MVP) за домакините се отличи доминиканският гард Хеан Монтеро, който завърши с 16 т., 4 борби и 2 асистенции. С 11 т., 6 борби и 2 асистенции пък допринесе Тайрик Джоунс, като това бяха и единствените двама с двуцифрен актив в балансираната атака на "червено-белите".

За гостите от Истанбул Камерън Пейн отбеляза 12 т., Пи Джей Дозиър се отличи с 11 т., а Джордан Лойд приключи с 10 т.

Интригата в мача се задържа само до почивката, и то най-вече заради разсеяната игра на "Олимпиакос" във втората част, в която тимът вкара едва 9 т. През второто полувреме Везенков и компания се реабилитираха пред феновете с 54 т. за 20 минути.