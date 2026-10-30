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Българските национали изведоха "Олимпиакос" до 7-а победа в Европа

Милър-Макинтайър и Везенков разпиляха гостите от Милано в баскетболно зрелище

Днес, 00:06
Сръбският национал в тима на "Олимпия" (Милано) Марко Гудурич се е засилил с топката към коша на "Олимпиакос" пред погледа на българската звезда на гръцкия гранд Александър Везенков.
ЕПА/БГНЕС
Сръбският национал в тима на "Олимпия" (Милано) Марко Гудурич се е засилил с топката към коша на "Олимпиакос" пред погледа на българската звезда на гръцкия гранд Александър Везенков.

Двамата български национали в състава на "Олимпиакос" - Коди Милър-Макинтайър и Александър Везенков, бяха с най-голям принос за домакинската победа с 84:78 над италианския "Олимпия" (Милано) в среща от IX кръг на баскетболната Евролига. Успехът беше седми за гръцкия гранд от началото на новата кампания в най-силния континентален клубен турнир.

Американецът с наш паспорт стана най-резултатен сред всички играчи на паркета с 24 т., към които добави 3 борби и 4 асистенции. Саша пък вкара 23 т, овладя 4 борби и направи едно завършващо подаване.

Срещата в Атина се превърна в баскетболно зрелище, но се оказа доста трудна за тима от Пирея, който беше без двама от основните си играчи - Еван Фурние и Хеан Монтеро. Французинът е с лека контузия, но доминиканецът вероятно ще пропусне остатъка от сезона заради скъсан менискус.

Тайсън Уорд реализира още 14 т. за "червено-белите". За гостите със 17 т. завърши Ар Джей Коул.

В класирането "Олимпиакос" излезе е на втора позиция с актив 7-2, колкото има и лидерът "Панатинайкос", но с по-добра точкова разлика. "Олимпия" е на предпоследното 19-о място с баланс 1-8.

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