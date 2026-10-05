Константин Папазов е новият президент на баскетбола в България

Константин Папазов е новият президент на българската федерация по баскетбол (БФБ). Едно от най-емблематичните лица на американската игра у нас беше избран на поста по време на днешното извънредно общо събрание в София, продължило над 7 часа.

Шефът на "Левски 2014" спечели вота след балотаж, след като в първия тур никой от тримата кандидати не събра повече от 50% подкрепа. При първоначалното гласуване Папазов получи 67 гласа, а втори бе Орлин Атанасов - един от създателите на аматьорската Българска баскетболна лига (ББЛ), с 52 гласа. Трети остана настоящият директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков с 46 гласа.

Във втория тур валидни бюлетини подадоха 160 делегати, от които 93-ма гласуваха за Папазов, а 67 - за Атанасов. Така Тити наследява на поста Георги Глушков, който беше начело на БФБ в три последователни мандата през последните 15 години. Сега първият български баскетболист в НБА реши да не участва в надпреварата за шефската позиция.

"Приемам резултата. Така че пожелавам успех на новото ръководство. Това е", беше лаконичният коментар на Николай Рашков пред специализирания сайт BGbasketball.com.

Папазов, който за последно се прояви в публичното пространство като член на инициативния комитет за издигането на Илияна Йотова за кандидат-президент, беше далеч по-словоохотлив, обръщайки се към делегатите в познатия си стил:

"Благодаря на тези, които ме подкрепиха, и на тези, които ми казаха истината в очите! Имах уверението сутринта от 123 души, че ще гласуват за мен... Благодаря на всички! Хора, много ще е трудно, но имам болест в това да съм успешен и да бъда №1. Ако бъда №1, и вие ще сте щастливи. Аз не мога да управлявам сам, няма да управлявам сам. Ники Рашков беше една достойна кандидатура. Изрично искам да е част от моя Управителен съвет. Моят телефон е включен 24/7 за всеки от вас. Без вас аз съм нищо!

После Папазов добави:

"Ако от днес трябва да извадим полза, никога в последните 15 години българският баскетбол не е бил толкова на едно място. От мен и от вас зависи да направя отбор на България. Не се съмнявам в моите възможности и в моите контакти. Искам от всеки един от вас присъствие и предложения. Искам само едно: може да е лесно от тази трибуна, като си постигнал много. Треньорите са моят приоритет. Ако зависим от държавата за зали и площадки, Ники Рашков даде феноменален принос. Това зависи от нас. Искам българските треньори да имат шанс да преследват мечтите си. Вярвайте, ние с каквото можем, ще помагаме. Искам да управлявам така, че да спечеля тези, които днес бяха с моите опоненти."

ВИЗИТКА

Константин Папазов е роден на 17 юли 1967 г. в София, а огромна част от живота му е свързана с баскетбола и по-специално с "Левски". През 2015 г. той основа собствен клуб "Левски 2014", на който е президент и до днес. Той често съвместяваше и функциите на старши-треньор на отбора, които за последно изпълняваше през сезон 2024/2025.

Под негово ръководство "сините" спечелиха пет пъти шампионската титла в НБЛ, пет пъти Купата на България и два пъти Суперкупата. Трикратен шампион е в Балканската лига.

Треньорската кариера на 59-годишния специалист преминава още през "ЛУКойл Академик" и женския отбор на "Академик" (Пловдив). С тима от Правец е двукратен шампион и веднъж носител на Купата на България.

Бивш селекционер е на националния отбор на България за мъже и на младежкия тим до 20-годишна възраст, както и бивш асистент в треньорския щаб на "лъвовете". Като част от екипа на "трикольорите" участва на Евробаскет 2009 в Полша.

Папазов е и бивш президент на "Славия ВИС-2" (1994-1998). С "белите" е шампион на България и спечели две сребърни отличия. Веднъж вдига и купата на страната на управленски пост.