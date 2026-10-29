Съдиите в баскетбола въстанаха срещу новия президент Папазов

БНТ Константин Папазов беше избран за президент на баскетболната федерация на 5 октомври, а още преди края на месеца вече се надигат остри гласове на недоволство от действията му.

Разрастващ се скандал тресе все по-силно българския баскетбол през последната седмица. Само двайсетина дни след избирането си за президент на федерацията (БФБ), Константин Папазов се озова в центъра на остро противопоставяне между реферите и новото ръководство на централата.

Раздорът започна след мача между "Левски 2014" и "Шумен" (85:90) в София от III кръг на редовния сезон в НБЛ миналата събота (24 октомври). След края на срещата в столичната зала "Триадица" възникна напрежение между Папазов, който е основател и доскоршен шеф на "синия" клуб, и националния съдийски инструктор Орлин Николов, който пък е член на УС на БФБ.

Свидетели разказаха за възникнала физическа разправа между двамата на излизане от залата. А един от клубовете в българския елит - "Спартак" (Плевен), дори публикува заснет от трибуните видеоклип, запечатал ситуацията, която обаче се вижда само частично през открехнатата врата на изхода.

Паралелно с това, Папазов беше обвинен от спартаклии в агресивно и неконтролируемо поведение. От Плевен съобщиха, че са получили сигнали за "груба намеса" на новия президент на федерацията в съдийските назначения. Също така от "Спартак" написаха изявление, в което посочиха, че се срамуват, че БФБ "се представлява от подобно нещо".

Самият Тити неглижира случилото се и заяви пред специализирания сайт BGbasket.com, че "ситуацията е силно преувеличена". Той категорично отрече да е имало физическа саморазправа с Николов, но въпреки това му се извини.

Само че от съдийската комисия публикуваха вчера пространна декларация, адресирана до "новоизбрания председател Константин Папазов", до "действащия президент Георги Глушков" и до "Управителния съвет на БФБ". От позицията става ясно, че е създадена практика представители на клубове да търсят директен контакт с шефа на федерацията след края на мачовете. Комисията изброява девет точки, по които настоява да се предприемат мерки, "за да се гарантира нормалната работна среда на съдийството".

В декларацията се изреждат и още редица скандални случаи като:

- влизане в съдийската стая след срещата между "Левски 2014" и "Черно море" от I кръг на НБЛ;

- оказване на психологически и физически натиск върху назначения видеооценител на срещата "Левски 2014" - "Шумен";

- опити за влияние върху процеса на изготвяне на съдийските назначения и върху работата на структурите на СК;

- създадено впечатление за вземане на решения извън установените процедури и без предварително обсъждане от компетентните колективни органи.

В заключение баскетболните рефери практически обявяват бунт срещу ръководството на федерация и поставят ултиматум за спешно изясняване на поведението на Константин Папазов, обявявайки:

"С оглед на сериозността на изложените обстоятелства, очакваме незабавен официален писмен отговор, както и конкретни решения и действия от страна на ръководството на БФБ. До получаването на официална позиция и предприемането на конкретни мерки по поставените въпроси СК към БФБ заявява, че няма да изготвя съдийските назначения за предстоящите кръгове от календара на БФБ."