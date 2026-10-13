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Везенков вкара 14 т. за изравнен рекорд в Евролигата

Баскетболният властелин "Олимпиакос" би "Валенсия" като гост след пасив от 28 т. в третата четвърт

Днес, 00:52
Александър Везенков е фаулиран от Нийл Сако в борбата за отскочила топка от таблото на "Олимпиакос" при гостуването на гръцкия шампион във Валенсия.
ЕПА/БГНЕС
Александър Везенков е фаулиран от Нийл Сако в борбата за отскочила топка от таблото на "Олимпиакос" при гостуването на гръцкия шампион във Валенсия.

Баскетболният континентален шампион "Олимпиакос" с двама български национали в титулярния състав изравни най-големия обрат в историята на Евролигата. Гръцкият гранд заличи 28 т. пасив и победи със 102:97 след продължение "Валенсия" като гост в Испания в мач от V кръг на редовния сезон.

Единствената друга победа с обрат от 28 т. постига полският "Асеко Проком" (Гдиня) срещу италианския "Монтепаски" (Сиена) през сезон 2012/2013 - 95:88, също след продължение.

Тази вечер в зала "Роиг Арена" тимът от Пирея с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в основната петорка изоставаше с 34:59 на полувремето и с 34:62 в началото на третата четвърт, но стигна до сензационния успех. Още в края на редовното време "червено-белите" поведоха с 84:83, но домакините все пак успяха да пратят мача в допълнителна част след кош на Ти Джей Шортс за 90:90.

В добавените 5 минути импулсът беше изцяло на страната на гостите, които спечелиха продължението с 12:7 и извоюваха четвъртия си успех от пет мача през новата кампания. За "Валенсия" пък това беше първо поражение след перфектен старт от 4-0.

Везенков допринесе с 14 т. и 7 борби, като по този начин излезе и на 12-о място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Саша вече има общо 3774 т. в кариерата си в най-силния клубен турнир на Стария континент - с две повече от испанеца Серхио Родригес, който до момента заемаше тази позиция.

Големият лидер за "Олимпиакос" днес обаче беше доминиканецът Хеан Монтеро с 26 т., 5 борби и 2 асистенции. Още 23 т. и 4 асистенции добави французинът Еван Фурние.

За испанския шампион сърбинът Никола Миротич беше най-резултатен с 19 т., а с 16 приключи Ти Джей Шортс.

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