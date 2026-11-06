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Везенков вкара половината точки при третата загуба на "Олимпиакос"

"Цървена звезда" изтръгна успеха в балканското баскет дерби пред погледа на Джокович

Днес, 23:47
ЕПА/БГНЕС

Най-добрият баскетболист извън НБА Александър Везенков изигра поредния си шеметен мач в Евролигата, но усилията му отидоха на вятъра. Българското крило отбеляза практически половината точки от актива на "Олимпиакос" при домакинското поражение на гръцкия тим с 57:62 срещу сръбския гранд "Цървена звезда" от 10-ия кръг на най-престижния клубен турнир на Стария континент.

Саша завърши двубоя с 27 т., 6 борби, 1 асистенция и 3 откраднати топки и беше вдъхновението на "червено-белите" в опита им за късен обрат. Куп пропуснати стрелби от съотборниците му обаче не позволиха геройството да бъде доведено докрай.

Другият български национал в състава от Пирея - американецът с наш паспорт Коди Милър-Макинтайър. не реализира точка, но овладя 3 борби, направи 1 асистенция и открадна 2 топки за 21 мин. паркета. Единственият друг играч в тима на Йоргос Барцокас с двуцифрен актив беше французинът Еван Фурние с 12 т.

Балканското дерби беше изгледано на живо от тенис легендата Новак Джокович, свързан емоционално и с двата тима. Роденият в Белград сърбин от една година живее в Атина.

Пред погледа на своя сънародник "звездашите" спечелиха 7-ата си победа и нанесоха 3-тата загуба на противника си, изравнявайки се като актив с него. Джордан Нуора стана MVP в мача, завършвайки с "дабъл-дабъл" от 18 т. и 13 борби. Крис Джоунс добави 10 т. за успеха.

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