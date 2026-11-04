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Карлос Насар спечели световна титла №4 с 4 рекорда

Олимпийският шампион излезе втори във вечната българска класация

Днес, 15:05
Карлос Насар е заковал 185 кг над главата си за световния рекорд в изхвърлянето
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Карлос Насар е заковал 185 кг над главата си за световния рекорд в изхвърлянето

Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла по вдигане на тежести, като постави и четири световни рекорда в кат. 95 кг на първенството в Нинбо (Кит).

С това олимпийският шампион от Париж се превърна в едва втория щангист, спечелил 4 или повече златни медала за България след Янко Русев, който има пет. С подобно постижение е още Наим Сюлейманоглу, но от неговите 7 титли само две са за България, а останалите 5 - за Турция.

Състезанието започна отлично за Насар, който изхвърли с лекота 175 кг. Двамата му основни съперници също се справиха - Нургиса Адилетули (Каз) тръгна от 175, а световният рекордьор в двубоя (398 кг) Али Алипур (Иран) - от 176. Казахстанецът и Карлос минаха леко и на 180, докато иранецът отново поиска 1 кг повече и със 181 изравни стандарта за световен рекорд, определен от международната федерация (IWF) при поредната промяна на категориите.

Всичко в изхвърлянето се реши в последните опити. Адилетули пръв постави рекорд със 182 кг, след това Алипур не се справи със 184, за да дойде моментът на Насар. Той направи 14-ия си световен рекорд за мъже с убедително изхвърлени 185 кг, само с 3 по-малко от най-добрия му резултат в кариерата - 188 от Евро 2025 в Кишинев, когато бе в кат. 96 кг.

Битката обаче далеч не бе приключила, защото заявката за тласкането на Алипур бе с 5 кг по-голяма (215 срещу 210 кг) от тази на олимпийския шампион, а разликата помежду им след изхвърлянето бе 4 кг. Адилетули пък започна успешно от 212 кг.

Веднага след това Насар излезе за първи опит с повишена заявка - 213 и изравнен световен рекорд в двубоя (398), като фиксира убедително щангата над глава. Иранецът пък намали тежестта и стартира с 214, които не успя да фиксира.

После Адилетули, световен шампион в кат. 96 кг от 2024 г., изтласка 217 и подобри рекорда в двубоя с 1 кг до 399 кг. А Карлос не трепна и заяви 220 за втория си опит - колкото бе стандартът в изтласкването за тази категория. Изтласка ги и прати рекорда в двубоя на кота "405". 

После се завъртя въртележката за още рекорди. Алипур излезе за 224 в последния си опит, но дори не можа да обърне щангата на гърди и приключи трети с 396 кг (181 и 215). Същата тежест поиска и Адилетули в последен опит да вземе златото в изтласкването. Той също не можа да се справи и се задоволи със среброто със събраните 399 (182 и 217).

А Карлос Насар постави точката на поредното си блестящо състезание с 230 кг. Тласна ги и постави не само нови два световни рекорда наведнъж (№16 и №17 в кариерата му), но и подобри личното си постижение в която и да е категория (досега той имаше максимум 229 кг от Евро 2025 в Кишинев в кат. 96 кг).

В крайна сметка световните рекорди и при 95-килограмовите вече са само негови - 415 кг в двубоя, 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването. Негови са и трите златни медала от паметното състезание в Нинбо.

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