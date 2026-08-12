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Съдът отхвърли блокажа на федерацията по щанги

СГС счита, че няма основание за отмяна на решенията на общото събрание от декември

12 Авг. 2026
Асен Златев (вдясно) излага програмата си за управление по време на събранието на 15 декември, а Стефан Ботев (вляво) слуша
Сега
Асен Златев (вдясно) излага програмата си за управление по време на събранието на 15 декември, а Стефан Ботев (вляво) слуша

Софийски градски съд (СГС) отхвърли жалбата на СКВТ "Христо Бъчваров" (Сливен) срещу решенията на общото събрание на федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) от 15 декември 2025 г. и избора на Асен Златев за президент. Според съдията от Търговското отделение на СГС Петър Теодосиев няма основания за анулиране на решенията.

Днешното съдебно постановление може да бъде обжалвано в 14-дневен срок. Засега не е ясно дали това ще бъде направено от вносителя на жалбата - Пламен Братойчев, който е председател на "Христо Бъчваров" и близък сподвижник на сваления на събранието от поста президент на федерацията Стефан Ботев. Последните информации от щанги средите са, че личният треньор на бронзовия медалист от Париж 2024 Божидар Андреев, не възнамерява повече да спъва работата на новоизбраното ръководство.

На 15 декември олимпийският шампион от Москва 1980 Асен Златев бе избран с 20 гласа "за", 11 "против" и 2 "въздържал се" за президент на БФВТ. Още на следващия ден в СГС бяха внесени три жалби срещу този избор от клубове, близки до сваления Стефан Ботев и така дейността на федерацията бе блокирана. 

Исковете бяха от "Христо Бъчваров", "Аполон" (СтЗ) и ЦСКА. В "Аполон" водещата фигура е треньорът е Евгени Танев, а в ЦСКА - Янко Георгиев, който при Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. По-късно вторите две жалби бяха оттеглени, но Пламен Братойчев бе категоричен, че няма да направи същото.

Въпреки многократните срещи между двата лагера, включително и при спортния министър Енчо Керязов до днес нямаше сближаване в позициите. След днешното съдебно решение надеждата е, че новоизбраният президент и УС на БФВТ най-сетне ще бъдат вписани в Търговския регистър. Така федерацията ще може да получи финансирането си от ММС, съответно и клубовете да започнат нормална дейност.

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Ключови думи:

вдигане на тежести, щанги

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