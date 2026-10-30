Любослав Пенев напусна "Локомотив 1929" (Сф)

Любослав Пенев повече няма да е треньор на "Локомотив 1929" (Сф). Новината беше потвърдена от клуба, откъдето уточниха, че договорът е прекратен по взаимно съгласие. Начело на отбора в домакинството довечера срещу "Ботев" (Пд) от XIV кръг на Първа лига ще бъдат помощниците му Атанас Стоилов и Мартин Митев.

Решението за напускането е дошло страна на 60-годишния треньор. Той пое отбора на 10 юни, след като премина през тежко лечение на онкологично заболяване. Присъствието му в "Локомотив 1929" обаче не даде очаквания импулс на отбора, който е на 12-ото място във временното класиране от общо 14 отбора със скромен актив от 9 точки след 12 мача (1 победа, 6 равенства и 5 загуби). Тимът също така достигна до 1/8-финалите за Купата на България, където ще срещне "Дунав". След домакинството срещу "Ботев" (Вр) на 24 октомври, завършило 1:1, феновете на "железничарите" започнаха да искат оставката на Пенев и това също е допринесло за напускането му.

Към момента идеята на ръководството на "Локомотив 1929" е отборът да бъде воден временно от директора на детско-юношеската школа Александър Георгиев в предстоящия мач със "Септември" (Сф) на 6 ноември. След това ще се търси постоянен треньор. Основен кандидат е бившият национал Георги Донков, който преговаряше активно с клуба през юни, но в крайна сметка изборът тогава падна върху Любослав Пенев. Според БТА, вариант е и доскорошният наставник на "Берое" Хосу Урибе.