Англичанин спечели "Златната топка" за първи път от четвърт век

Голмайсторът на "Байерн" (Мюнхен) и английския национален отбор Хари Кейн е новият носител на "Златната топка". Капитанът на "трите лъва" получи най-ценното индивидуално отличие във футбола на шармантна церемония в Лондон - града, от който тръгна към върховете на играта с екипа на "Тотнъм".

Награждаването се проведе в британската столица по случай 70-ата годишнина от първото издание на анкетата на френското списание "Франс Футбол", коронясало английската икона сър Стенли Матюс като първия лауреат през 1956 г. А късно в понеделник в театъра "Паладиум" Кейн се превърна в петия англичанин с приза и в първия от точно четвърт век.

Останалите представители на родината на футбола, получавали наградата, са сър Боби Чарлтън (1966), Кевин Кийгън (1978, 1979) и Майкъл Оуен (2001). Последният английски носител на "Златната топка" беше в залата и аплодираше своя сънародник.

Като подгласници на победителя бяха отличени другите двама спрягани като фаворити тази година. Втори в класацията се нареди френската голова машина на "Реал" (Мадрид) Килиан Мбапе, а на трето място остана испанският феномен от "Барселона" Ламин Ямал.

В челната десетка влязоха още Родри, Лионел Меси, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Ерлинг Холанд, Майкъл Олисе и Фабиан Руис. Водещи на церемонията бяха легендата на френския футбол и лондонския "Арсенал" Тиери Анри и британската спортна журналистка Кейт Скот.

Алексия Путеяс получи "Златната топка" при жените. Тя спечели Шампионската лига, титлата в Испания, Купата на Испания и Суперкупата на Испания с "Барселона", както и Лигата на нациите с Испания. За нея това е трети приз след 2021 и 2022 г.

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте беше избран за "Треньор на годината". Той изведе "Ла Фурия Роха" до световната титла на Мондиал 2026 в Северна Америка през лятото. Като треньор №1 на годината при жените пък беше отличен наставникът на дамския тим на "Барселона" Пере Ромеу.

Унай Симон получи наградата за най-добър вратар. Стражът на "Атлетик" (Билбао) и Испания стъпи на световния връх тази година, като запази суха мрежа в 7 от 8-те мача на "фуриите" в САЩ, Канада и Мексико. В тази категория при дамите беше отличена Ката Кол от "Барселона".

Шампионът на Франция и на Европа "Пари Сен Жермен" получи наградата за "Клуб на годината".

Хари Кейн взе и приза за "Голмайстор на годината". Той отбеляза общо 73 гола за "Байерн" и Англия през миналия сезон.

Отличието "Млад талант на годината" пък отиде при Ламин Ямал. А Букайо Сака получи специално отличие - "Сократес", за благотворителен и хуманитарен принос извън футбола.



Ето и пълната класация във вота за "Златната топка" през 2026 г.:

1.Хари Кейн (Англия, "Байерн")

2. Килиан Мбапе (Франция, "Реал", Мадрид)

3. Ламин Ямал (Испания, "Барселона")

4. Родри (Испания, "Манчестър Сити")

5. Лионел Меси (Аржентина, "Интер Маями")

6. Хвича Кварацхелия (Грузия, "Пари Сен Жермен")

7. Усман Дембеле (Франция, "Пари Сен Жермен")

8. Ерлинг Холанд (Норвегия, "Манчестър Сити")

9. Майкъл Олисе (Франция, "Байерн")

10. Фабиан Руис (Испания, "Пари Сен Жермен")

11. Джуд Белингам (Англия, "Реал", Мадрид)

12. Пау Кубарси (Испания, "Барселона")

13. Ашраф Хакими (Мароко, "Пари Сен Жермен")

14. Витиня (Португалия, "Пари Сен Жермен")

15. Деклан Райс (Англия, "Арсенал")

16. Феран Торес (Испания, "Пари Сен Жермен")

17. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал". Мадрид)

18. Марк Кукурея (Испания, "Реал", Мадрид)

19. Жоао Невеш (Португалия, "Пари Сен Жермен")

20. Вилиан Пачо (Еквадор, "Пари Сен Жермен")

21. Габриел Магаляеаш (Бразилия, "Арсенал")

22. Лаутаро Мартинес (Аржентина, "Интер")

23. Нуно Мендеш (Португалия, "Пари Сен Жермен")

24. Луис Диас (Колумбия, "Байерн")

25. Маркиньос (Бразилия, "Пари Сен Жермен")

26. Дайо Упамекано (Франция, "Байерн")

27. Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестър Юнайтед")

28. Хулиан Киньонес (Мексико. "Ал Кадсия")

29. Садио Мане (Сенегал, "Ал Насър")

30. Уилям Салиба (Франция, "Арсенал")