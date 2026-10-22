БОК избра италианска марка за младите ни олимпийци в Дакар 2026

БОК Състезателката по ушу Калина Славчева и бадминтонистът Теодор Митев влязоха в ролята на манекени при представянето на облеклата на българската делегация за Дакар 2026.

Италианската марка "Ереа" (Errea) ще бъде официален доставчик на спортната екипировка за българската делегация на IV летни младежки олимпийски игри в Дакар 2026 (31 октомври - 13 ноември). Българският моден производител "Стайлър" (Styler) пък ще осигури официалните дрехи за 38-членния състав, който страната ни изпраща в столицата на Сенегал - 17 спортисти, 12 треньори, един лекар и осем души оперативен екип начело с председателя на БОК Весела Лечева.

Колекцията беше представена днес на специално събитие във волейболната зала "Левски София" в столичния комплекс "Гаритидж парк" на Околовръстния път. В ролята на манекени влязоха двама от българските участници в олимпиадата за таланти до 18-годишна възраст - състезателката по ушу Калина Славчева и бадминтонистът Теодор Митев.

"Надявам се, че нашите спортисти ще се чувстват уверени с облеклата, които имат, защото на състезание от такъв мащаб е важен всеки един детайл. И спортната екипировка, и костюмите са съобразени с горещото време, което ще ни посрещне в Африка. Цветовете на официалното облекло кореспондират с Дакар - пустинята, слънчевото време", каза Весела Лечева.

Двете марки са избрани след проведена обществена поръчка в края на лятото - първата, организирана от новото ръководство на Българския олимпийски комитет след над 12-месечно спъване на работата от страна на екипа на предишния председател Стефка Костадинова. По двете обособени позиции са избрани офертите на "Кей Дифужън" ООД - вносител на "Ереа" за България, и "Камтекс-84" ЕООД - пловдивска фирма, търгуваща с дрехите на "Стайлър".

Общата прогнозна стойност на поръчката е била в размер на 41 280,00 евро без ДДС, а крайната цена е с около 3000 евро по-ниска. Договорът с "Кей Дифужън" е сключен за 27 995,50 евро, а този с "Камтекс-84" - за 10 143,65 евро, или общо 38 139,15 евро без ДДС.

Поръчани са 65 комплекта от спортната екипировка и 55 комплекта от официалното облекло. Пълният набор артикули на "Ереа" включва три цвята тениски тип поло (по €19), три цвята тениски с деколте (по €15,30), три цвята гащета (по €13), два цвята чорапи (по €3), яке (€43), анцуг (€59), шапка с козирка (€8), раница (€19), сак (€74) и маратонки (€79,80) на обща стойност 430,70 евро. Костюмите на "Стайлър" пък са по 184,43 евро на брой - сако за €126,66 и панталон за €57,77.

И двата вида дрехи са брандирани с логото на БОК на лицевата страна. На гърба на спортните екипи има и надпис "България" на латиница.