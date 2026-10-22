БОК избра италианска марка за младите ни олимпийци в Дакар 2026

Италианската марка "Ереа" (Errea) ще бъде официален доставчик на спортната екипировка за българската делегация на IV летни младежки олимпийски игри в Дакар 2026 (31 октомври - 13 ноември). Българският моден производител "Стайлър" (Styler) пък ще осигури официалните дрехи за 38-членния състав, който страната ни изпраща в столицата на Сенегал - 17 спортисти, 12 треньори, един лекар и осем души оперативен екип начело с председателя на БОК Весела Лечева.
Колекцията беше представена днес на специално събитие във волейболната зала "Левски София" в столичния комплекс "Гаритидж парк" на Околовръстния път. В ролята на манекени влязоха двама от българските участници в олимпиадата за таланти до 18-годишна възраст - състезателката по ушу Калина Славчева и бадминтонистът Теодор Митев.
"Надявам се, че нашите спортисти ще се чувстват уверени с облеклата, които имат, защото на състезание от такъв мащаб е важен всеки един детайл. И спортната екипировка, и костюмите са съобразени с горещото време, което ще ни посрещне в Африка. Цветовете на официалното облекло кореспондират с Дакар - пустинята, слънчевото време", каза Весела Лечева.
Двете марки са избрани след проведена обществена поръчка в края на лятото - първата, организирана от новото ръководство на Българския олимпийски комитет след над 12-месечно спъване на работата от страна на екипа на предишния председател Стефка Костадинова. По двете обособени позиции са избрани офертите на "Кей Дифужън" ООД - вносител на "Ереа" за България, и "Камтекс-84" ЕООД - пловдивска фирма, търгуваща с дрехите на "Стайлър".
Общата прогнозна стойност на поръчката е била в размер на 41 280,00 евро без ДДС, а крайната цена е с около 3000 евро по-ниска. Договорът с "Кей Дифужън" е сключен за 27 995,50 евро, а този с "Камтекс-84" - за 10 143,65 евро, или общо 38 139,15 евро без ДДС.
Поръчани са 65 комплекта от спортната екипировка и 55 комплекта от официалното облекло. Пълният набор артикули на "Ереа" включва три цвята тениски тип поло (по €19), три цвята тениски с деколте (по €15,30), три цвята гащета (по €13), два цвята чорапи (по €3), яке (€43), анцуг (€59), шапка с козирка (€8), раница (€19), сак (€74) и маратонки (€79,80) на обща стойност 430,70 евро. Костюмите на "Стайлър" пък са по 184,43 евро на брой - сако за €126,66 и панталон за €57,77.
И двата вида дрехи са брандирани с логото на БОК на лицевата страна. На гърба на спортните екипи има и надпис "България" на латиница.