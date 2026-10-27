Бадминтонист и плувкиня ще са българските знаменосци в Дакар 2026

БНТ Председателят на БОК Весела Лечева изпрати лично първата група български спортисти, които ще участват на IV младежка олимпиада в Дакар 2026.

Състезателят по бадминтон Теодор Митев и състезателката по плуване Симона Иванова ще бъдат знаменосци на българската делегация по време на откриването на IV летни младежки олимпийски игри в Дакар 2026. Церемонията е на 31 октомври, а най-големият спортен форум за таланти до 18-годишна възраст ще продължи до 13 ноември.

Имената на двамата бяха обявени тази вечер от председателя на БОК Весела Лечева при заминаването на първата група наши спортисти за столицата на Сенегал. Митев беше сред тях, докато Иванова ще пътува в следващите дни.

"За първи път тези игри не са по традиционния начин за традиционните спортове. Спортовете и дисциплините са подбрани от МОК и международните федерации. Разбира се, нашите приоритети бяха различни", коментира Лечева, която лично изпрати първите младите олимпийци на летище "Васил Левски" в София.

Председателят на БОК добави, че комитетът е имал желание да изпрати повече представители в спортове, в които страната ни традиционно има силни позиции, но е трябвало да се съобрази с условията за участие.

"Смятам, че все пак ние представяме България с най-добрия състав в съответните дисциплини. Пожелаваме на нашите състезатели успех“, подчерта Лечева.

България ще се представи в Дакар 2026 с общо 17 спортисти в 13 вида спорт: бадминтон, брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плажна борба, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу и фехтовка.

Предстоящата младежка олимпиада ще бъде изобщо първият форум от такъв мащаб в Африка. Игрите бяха планирани първоначално за 2022 г., но бяха отложени с четири години заради пандемията от COVID-19. Домакини освен столицата Дакар са още два сенегалски града - Диамниадио, където се намира и олимпийското село, и Сали.