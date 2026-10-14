Костадинова се появи на събранието на БОК и пожела успех на Лечева

БГНЕС Стефка Костадинова направи неуспешен опит да излезе на трибуната в началото на общото събрание, а в края получи микрофон, за да говори от мястото си в залата.

След като повече от година спъваше работата на БОК - който преди това управляваше в продължение на две десетилетия, Стефка Костадинова се появи на първото общо събрание, откакто беше вписано новото ръководство с председател Весела Лечева. Това беше и най-голямата изненада на проведения днес редовен годишен форум на олимпийския комитет в столичния хотел "Хаят".

Бившата световна рекордьорка в скока на височина и олимпийска шампионка от игрите в Атланта 1996 има право на участие като индивидуален член, но почти никой не очакваше появата ѝ. Заради изкуствено поддържаните в продължение на над 12 месеца съдебни искове срещу избора на Лечева от 19 март 2025 г. Костадинова практически беше изчезнала от публичното пространство. Тя не застана пред аудитория дори като кандидат-депутат от партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори тази пролет.

Още в самото начало на събранието днес Костадинова опита да излезе на трибуната, за да се изкаже по представения годишен финансов отчет за 2025 г. Тя обаче беше върната на мястото си в залата и вместо нея отчетът беше представен от главната счетоводителка.

Чак в края на форума дългогодишната председателка на БОК взе думата, като от място пожела успех на своята наследничка. И изрично подчерта, че няма да говори за миналото.

"Искам да пожелая на г-жа Весела Лечева успех в спорта и феърплей. Няма да коментирам миналата година. А тази година неслучайно реших да дам пълномощно на г-жа Весела Лечева, за да може олимпийският комитет да започне да работи. Така че, Весе, пожелавам ти успех! И се надявам, че всички членове - както индивидуални, така и федерации и асоциации, ще бъдат в помощ. Аз с каквото мога ще бъда полезна. Все пак съм индивидуален член, все пак съм олимпийска шампионка. От все сърце ви пожелавам успех, колеги!", заяви Костадинова, аплодирана от залата.

Самата Лечева не се обърна персонално към никого, а изрази признателност към всички делегати:

"Благодаря на всички за присъствието и свършената работа! Имаме всички предпоставки да успяваме, когато сме заедно и сме обединени. Благодаря много и на добър час!", бяха думите, с които председателят на БОК закри събранието.

ОТЧЕТ И РЕШЕНИЯ

По време на общото събрание бяха гласувани и приети отчети за дейността и финансите за 2025 г., доклад на Контролния съвет, програма и бюджет за 2026 г., както и избор на независим одитор за настоящата година.

От доклада на генералния секретар Данаил Димов стана ясно, че проектобюджетът за 2026 г. ще бъде преизпълнен както в приходната, така и в разходната графа.

"При планирани приходи от 1 821 000 евро, вече сме изпълнили 1 876 000 евро. А остават още два месеца и половина до края на годината, предстои финализиране на договори с нови партньори. Очакваме също и плащане от МОК в края на годината. При планирани разходи от 1 739 000 евро, към настоящия момент сме реализирали 1 648 000 евро. Но тепърва предстои пътуване на делегацията за младежките игри в Дакар 2026, предстоят и други мероприятия", посочи Димов.

Най-сериозна дискусия предизвика предложената промяна в размера на членския внос, и по-точно уеднаквяването му за индивидуалните членове и членуващите федерации и асоциации. Предложението дойде от зам.-председателя на БОК и президент на федерацията по бадминтон Володя Златев - всички членове занапред да плащат една минимална работна заплата (понастоящем 620,20 евро) като годишна такса на олимпийския комитет. Толкова досега плащаха само членуващите спортни организации, докато вноската на индивидуалните членове беше в размер на 6 евро годишно. Иначе казано, увеличението за тях е повече от стократно.

След няколко разменени мнения по темата предложението беше прието с 48 гласа "за", един "против" и двама "въздържал се". На общото събрание присъстваха 51 от общо 86 членове на БОК.