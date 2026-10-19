МОК закрива комисиите с български членове

БГНЕС Весела Лечева и Стефка Костадинова бяха членове на комисии в МОК от три години.

Международният олимпийски комитет закрива повече от 10 свои комисии, като сред тях са и двете, в които са единствените български представители - Весела Лечева и Стефка Костадинова. Това става ясно от материал на сайта на МОК.

Всъщност МОК прави цялостна реорганизация на своя модел за работа с т. нар. заинтересовани страни (stakeholders) в рамките на инициативата "Готови за бъдещето" ("Fit for the Future"). Новият модел има за цел да осигури по-голяма адаптивност, бързина във вземането на решения и целенасочено сътрудничество в рамките на цялото олимпийско движение.

Затова МОК заменя голяма част от традиционните си постоянни комисии с целеви работни групи, за да може "по-гъвкаво да се привличат експерти и по-целенасочено да се справя с конкретни приоритети и предизвикателства".

В резултат ще се закрият комисията “Публични отношения и корпоративни комуникации”, където е председателят на БОК Весела Лечева, и “Култура и олимпийско наследство”, където пък е бившият председател на БОК Стефка Костадинова.

В историята отиват още “Антураж на спортистите”, “Дигитална ангажираност и маркетингови комуникации”, “Олимпийска програма”, “Олимпизъм 365”, “Приходи и рекламни партньорства”, “Устойчивост и наследство”, “Равенство на половете, разнообразие и включване”, “Човешки права”, “Олимпийско образование” и “Технологично и техническо развитие”.

Все пак своята дейност без промяна ще продължат ключови структури, като комисиите на спортистите, по етика, финансовата комисия, тази за координация на олимпийските игри, за избор на членове на МОК, правната и др.