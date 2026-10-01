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БОК сформира комисии и гласува делегацията за Дакар 2026

Учредена бе и Българска олимпийска фондация

Днес, 17:40
Членовете на Изпълнителното бюро по време на редовното заседание
БОК
Членовете на Изпълнителното бюро по време на редовното заседание

Изпълнително бюро на БОК избра нови помощни органи - пет комисии, а също така утвърди делегацията за Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Редовното заседание в София учреди също "Българска олимпийска фондация“, прие доклад за дейността в периода юни-септември 2026 и утвърди правилник за организацията и провеждането на Националния младежки олимпийски спортен фестивал.

 

Дакар 2026

Делегацията за Младежките олимпийски игри (22 октомври - 9 ноември) ще е от 17 спортисти в 13 вида спорт:

бадминтон - Елена Попиванова, Теодор Митев (на сингъл); плажна борба - Кристин Илийна (кат. 45 кг); брейк танци - Ая Краева; гимнастика - Николас Наков; джудо - Иван Николчев (кат. 81 кг); колоездене - Димитър Митев (индивидуално по часовник); лека атлетика - Зара Илиева (3000 м), Стилян Орлинов (скок на дължина), Васил Антонов (400 м); плуване -  Симона Иванова - (200 м св. стил + допълнително 100 и 400 м св. ), Димитър Докузов (400 м св. стил + допълнително 100 и 200 м св. стил); скейтборд - Юлия Плагенборг (стрийт скейтборд); стрелба с лък - Неда Кендерова (рекърв); таекуондо - Анди Владимиров (кат. +73 кг); ушу - Калина Славчева (тайджикуан и чангкуан); фехтовка - Никола Меицов (сабя).

Шеф на делегацията е председателят на БОК Весела Лечева, заместник е генералният секретар Данаил Димов, има 12 треньори, лекар (Борис Борисов) и шеф на мисията (Володя Златев), както и други петима човека оперативен екип.

 

Отчет

Изпълнителното бюро отчете значителното разширяване на участието на БОК си в програмата „Олимпийска солидарност“ на МОК. Новото ръководство е кандидатствало по 7 програми, по които предишното ръководство (на Стефка Костадинова) не е кандидатствало, и пренасочи средствата по континенталната програма към развитието на спорта.

Така подкрепата достига до повече спортове, повече спортисти и повече хора в страната. Тя вече обхваща не само администрацията, а и отборите, младите таланти, спортистите, образованието и олимпийските ценности и ще се разширява през 2027 г.

 

Българска олимпийска фондация и комисии

Изпълкомът гласува за учредяване на фондацията, като председател на настоятелството стана д-р Володя Златев. В настоятелството влизат още Боран Хаджиев, Валентин Йорданов, Величка Христева, Йорданка Благоева, Мартин Миланов, Микеле Санторели.

Сформирани бяха и новите комисии към БОК:

"Олимпийска подготовка": председатели - проф. Свилен Нейков (летни спортове) и Георги Бобев (зимни спортове), членове - Илияна Раева, Красимир Инински, Любомир Ганев, Георги Павлов, Георги Аврамчев, Данаил Димов;

Медицинска комисия: председател проф. д-р Христо Бозов, членове - чл.кор. проф. Георги Момеков, д-р Иван Георгиев, проф. д-р Иван Мазнев, д-р Асен Меджидиев, д-р Ивайло Якимов;

"Олимпийска солидарност": председател - Румен Стоилов, членове - Красимир Дунев, Христо Турлаков, Явор Андреев, Катерина Генова;

Комисия на спортистите: председател - Радослав Янков, членове - Боряна Калейн, Йоана Илиева, Ивелина Илиева, Карлос Насар, Семен Новиков, Теодор Салпаров;

Медийна комисия: председател - Ефрем Ефремов, членове Владислава Лазарова, Делян Кючуков, Миляна Велева, Найден Тодоров, Стефан Георгиев.

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БОК, Весела Лечева

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