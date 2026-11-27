ЕПА/БГНЕС Снощните брутални кадри на насилие от страна на ултраси на "Олимпик" (М) над фенове на "Левски" потресоха не само зрителите в България, но и по цял свят.

УЕФА ще започне дисциплинарна процедура срещу "Олимпик" (Марсилия) заради тежките инциденти на "Стад Велодром" снощи преди домакинството срещу "Левски" в Лига Европа, при които пострадаха 11 български фенове, съобщи телевизия "Франс 3".

След мача делегатът на УЕФА е събрал в доклада си всички доказателства за инцидентите и ще ги предаде на дисциплинарната комисия още днес. Френските медии твърдят, че "Олимпик" е заплашен от огромна глоба, частично затваряне на трибуните или мач от евротурнирите при закрити врати.

Френският спортен журналист Даниел Риоло отива по-далеч и твърди, че в момента се обсъжда дори евентуалното изваждане на "Олимпик" (Марсилия) от турнира Лига Европа.

"Съдейки по всички тези кадри, които виждаме - да, изключването на "Олимпик" (Марсилия) от европейските турнири се обсъжда. Това е напълно недопустимо, това е мач от европейските турнири и ти си длъжен да следиш за реда на собствения си стадион. Това означава, че стюардите на стадиона са пропуснали хората, а може би дори са съучаствали в това отмъщение на ултрасите, в тези брутални атаки. Това е абсолютно скандално. Видяхме палки, колани, това е стадион във Франция. Лудост е. Сурово наказание за "Олимпик" ще бъде напълно нормално", каза Риоло.

Прокуратурата в Марсилия съобщи, че са образувани две разследвания, съобщи АФП.

„Едното е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди (с използване на оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение), извършени по инициатива на привърженици на марсилския клуб. Отделно е образувано второ разследване за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици“, казват от прокуратурата.

От френския клуб излязоха с официална позиция за инцидентите, в която остро осъдиха проявеното насилие и определиха случилото се като "достойни за съжаление събития". Ръководството на "Олимпик" се разграничи от всякакви форми на агресия, свързани със спортни събития и веднага е предприело действия за изясняване на случилото се. Работи се в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи. Целта е всички виновници да бъдат установени и да понесат своята отговорност.

Френски медии обявиха, че вече има един задържан. Това е 19-годишен гръцки фен на АЕК. Той е участвал в побоя над фенове на "Левски" пред хотел в Марсилия по-рано вчера, при който пострадаха трима българи. Присъствието на гръцкия ултрас в града се обяснява с близките отношения между крайни фенски фракции на АЕК и "Олимпик" (Марсилия).

Междувременно един от битите фенове на "Левски" на "Стад Велодром" продължава да е в болница в Марсилия. Илия Христов, шеф на сдружение "Сини сърца", където членува въпросният фен, обясни пред "Дарик радио", че пострадалият е в съзнание, но в тежко състояние и с кръвоизлив в главата.