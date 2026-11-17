ЕПА/БГНЕС Шефът на френската футболна федерация Филип Диало (вдясно) се очертава като най-сериозният конкурент на Джани Инфантино (вляво) на предстоящите избори за президент на ФИФА през март 2027 г.

УЕФА застана зад единна кандидатура за президент на ФИФА на предстоящите избори през март 2027 г. на конгреса в Мароко. Това е шефът на френската футболна федерация Филип Диало, съобщиха ДПА и вестник "Гардиън".

European national associations represented on the UEFA Executive Committee and FIFA Council unanimously support Philippe Diallo for @FIFAcom presidency.



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След като се стигна до обединение зад една личност, остават процедурните ходове - Диало да бъде предложен от френската федерация, а кандидатурата му да бъде одобрена формално от УЕФА.

До избора на Диало се стигна, след като друг французин - настоящият директор на ФИФА за глобално развитие на футбола Арсен Венгер, не е пожелал да се включи в надпреварата за президент на световната футболна асоциация.

63-годишният Диало никога не е играл професионален футбол, а само е бил юноша на "Нант". Той обаче е известен като отличен администратор. Избран е за президент на френската футболна федерация от януари 2023 г. От същата година е и член на Изпълнителния комитет на УЕФА, като се счита, че е част от най-близкото обкръжение на президента на европейската футболна асоциация Александър Чеферин.

От УЕФА отдавна критикуват управлението на Джани Инфантино, но от юли насам открито му се противопоставят заради идеята да създаде компанията FIFA Forward Enterprise, която да контролира правата на основните мъжки и женски турнири на ФИФА, а в нея да имат дял и частни организации. Инфантино бе на прицел на опонентите си от УЕФА и заради връчването на Доналд Тръмп на новоучредена награда за мир на ФИФА, както и откровения клиентиелизъм спрямо американския президент по време на Мондиал 2026. Тогава самият Тръмп си призна, че е пожелал отмяна на наказание на американския национал Фоларин Балогун и желанието му е било удовлетворено.

Въпреки това Инфантино е фаворит за четвърти последователен мандат начело на ФИФА, тъй като има подкрепата на по-голямата част от световните федерации.

До момента бяха известни двама други кандидати за президентския пост на световната футболна асоциация - почетният президент на японската футболна асоциация Козо Ташима и бившият швейцарски футболен национал Рамон Вега. Изборите ще се състоят по време на конгреса на 18 март 2027 г. в мароканската столица Рабат.