Инфантино е разследван от данъчните служби в САЩ

ЕПА/БГНЕС Президентът на ФИФА Джани Инфантино има нови неприятности, свързани с обвинения за злоупотреба с позицията си.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино има нови неприятности, този път с данъчните власти в САЩ. Службата за вътрешни приходи на Щатите (IRS) е получила официална жалба, съобщи вестник "Гардиън". В сигнала, който е подкрепен с конкретни доказателства, се твърди, че шефът на световната футболна асоциация е заплащал на домашната си помощница в имот в Маями със средства на дружество, свързано с ФИФА. Самата прислужница е извършвала домакинска дейност единствено в полза на Джани Инфантино и неговата съпруга Леена Инфантино в тяхната резиденция в Маями, въпреки че заплащането идвало на практика от ФИФА. Обвинението е за превишаване на права и злоупотреба със статута на организацията за освобождаване от данъци.

Жалбата е подадена от адвоката от Вашингтон Абед Аюб, който има огромен опит в имиграционното право и е бил национален изпълнителен директор на Американско-арабския антидискриминационен комитет (ADC).

Ако американските данъчни власти установят, че твърденията са верни, ФИФА може да загуби своя специален данъчен статут в САЩ, даван на организации с нестопанска цел, чиято мисия е развитие на общественото благосъстояние чрез образователна, благотворителна или спортно-развлекателна дейност.

От ФИФА коментираха темата с подадената жалба срещу Джани Инфантино така: "Въпросите, свързани с личния и домашния живот на президента на ФИФА, са частни. За да се избегнат обаче всякакви съмнения, разходите за всякакъв домашен персонал се поемат лично от президента на ФИФА."

Допълва се, че в момента сме свидетели на "координирани и продължаващи усилия от страна на някои да подкопаят ФИФА и нейния президент".

Това е поредният удар по Инфантино, който е в неприятности още от юли, след като изтече информация за планираното създаване на компанията FIFA Forward Enterprise, която да контролира правата на основните мъжки и женски състезания на организацията. Идеята бе в тази компания да имат дял и частни организации, което срещна огромен отпор от десетки федерации по света.

В добавка са и обвиненията към Джани Инфантино за клиентиелизъм спрямо президента на САЩ Доналд Тръмп. Като пример се посочва намесата на Тръмп при отменянето на наказанието на американския национал Фоларин Балогун, който трябваше да пропусне 1/8-финала на Мондиал 2026 срещу Белгия, въпреки че имаше червен картон, но в крайна сметка игра. Този скандал също подкопа сериозно реномето на ФИФА по време на Мондиал 2026.