Инфантино си осигури преизбирането като президент на ФИФА

ЕПА/БГНЕС Подложеният на силни критики президент на ФИФА Джани Инфантино на практика вече си осигури още един мандат на поста.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино вече може да се чувства сигурен, че ще бъде избран за още един мандат на позицията по време на конгреса на организацията на 18 март 2027 г. в Мароко. Преизбирането му на практика бе осигурено от декларираната днес подкрепа от Азиатската футболна конфедерация (АФК).

По време на извънредния конгрес в Токио президентът на АФК шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа се обърна към присъстващия Инфантино с думите: "Потвърждаваме пълната си готовност да подкрепим Вас и Вашето ръководство в стремежа Ви към преизбиране за президент на ФИФА."

Това означава, че Инфантино вече си е осигурил над необходимите минимални 106 гласа. Към 47-те азиатски футболни федерации се прибавят 54-те от Африка, тъй като континенталната конфедерация (КАФ) обяви, че всички нейни членове ще гласуват за настоящия президент. Към така събраните 101 гласа се прибавят 10 от 11-те федерации в "Океания" (там само Нова Зеландия е обявила, че е против Инфантино), а също така Мексико от зона КОНКАКАФ, а в Южна Америка (КОНМЕБОЛ) вече има декларирана подкрепа от Аржентина и Парагвай, както и почти сигурно от Бразилия.

Ситуацията не е изненадваща, тъй като повечето малки и по-бедни федерации, които са част от АФК, КАФ и Океания разчитат много на финансовите програми за развитие на ФИФА. А настоящият президент обеща дори увеличение на помощта от ФИФА преди месеци в опита си да тушира голямото недоволство срещу него.

Въпросният скандал около Инфантино възникна, след като през юли се разбра за планираното създаване на компанията FIFA Forward Enterprise, която да контролира правата на основните мъжки и женски състезания на организацията. Планът бе в тази компания да имат дял и частни организации, което срещна яростен отпор на федерациите от УЕФА и КОНКАКАФ (без Мексико), както и от някои южноамерикански федерации.

Настоящият шеф на ФИФА често е обвиняван и в клиентиелизъм спрямо президента на САЩ Доналд Тръмп. Най-ярък пример е намесата на Тръмп при отменянето на наказанието на американския национал Фоларин Балогун, който трябваше да пропусне 1/8-финала на Мондиал 2026 срещу Белгия, въпреки че имаше червен картон, но в крайна сметка игра.

До момента опозицията срещу Инфантино все още не се е обединила зад единна кандидатура. Всъщност единственият ясен конкурент за президентския пост е също швейцарец - бившият национал на страната и настоящ финансист Рамон Вега.

На предстоящия конгрес на ФИФА се очаква БФС да гласува против Инфантино, след като президентът на футболния ни съюз Георги Иванов подкрепи декларацията на УЕФА, с която се оттегля доверието от настоящия президент.

Джани Инфантино е на поста от февруари 2016 г., като до 2019 г. довърши мандата на отстранения си предшественик Сеп Блатер, а през 2019 и 2023 г. беше преизбран. Сега той се кандидатира за трети и последен пълен мандат.