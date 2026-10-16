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Инфантино се е извинил на Съвета на ФИФА

Но все още не предоставя поисканите от върховния орган документи

Днес, 11:20
Джани Инфантино е отказал да говори пред медиите след Съвета на ФИФА
ЕПА/БГНЕС
Джани Инфантино е отказал да говори пред медиите след Съвета на ФИФА

Джани Инфантино се извини пред Съвета на ФИФА за плана си за продажба на частни инвеститори на дял от световното първенство, но някои от членовете са ми заявили, че не е достоен да ръководи, освен ако не публикува всички документи и не отговори на ключовите въпроси.

Съветът се събра снощи в Цюрих за първи път, откакто излезе наяве тайното предложение на Инфантино „Fifa Forward Enterprise“ (FFE), което Инфантино отмени в рамките на броени дни след силен натиск от някои рагионални асоциации.

Според БиБиСи, на заседанието, продължило 3.5 часа Инфантино е трябвало да отговаря и на въпроси относно отложеното наказание за червен картон на американския нападател Фоларин Балогун по време на Мондиал 2026, за учредяването на Награда за мир на ФИФА и за финансирането за националните асоциации.

Часове по-късно ФИФА публикува видеоизявление на Инфантино, който преди това отказа да отговаря на въпроси на медиите. Във видеото той казва:

„Преди всичко се извиних за грешките, които допуснахме по отношение на процеса на комуникация и консултации, свързани с проекта Fifa Forward Enterprise, което доведе до редица последствия. Но е важно да се запомни, че това беше само предложение, а в никакъв случай приключена сделка, и то всъщност имаше за цел да даде възможност на ФИФА да инвестира повече в нашите асоциации-членки, а не да заменя подкрепата от съществуващите ресурси.“

Инфантино казва още, че ще отговори на въпросите писмено „в съответния срок“ след, по думите му, „конструктивна дискусия“ с „различни мнения и гледни точки“.

Председателят на Футболната асоциация на Англия Деби Хюит, която е и вицепрезидент на ФИФА, разкри, че много въпроси са останали без отговор, въпреки „най-категоричното, най-откровеното и най-откритото заседание на Съвета“, на което е присъствала.

„Едно от разочароващите неща е, че не получихме отговори на нищо от това, което конкретно бяхме поискали – например да получим документите за FFE“ - каза още Хюит. - Попитах „защо не?“, и ни бе поискано да внесем тези въпроси писмено. Смятам, че този човек трябва да отговори на тези въпроси и ако не го направи, той не е достоен да бъде президент на ФИФА. Точно това бе заявено на срещата.“

Хюит все пак добави, че в извинението на Инфантино е имало „известно разкаяние“.

„След това обаче нямаше никакви задръжки по отношение на това какво мислим за случилото се - посочи тя. - Това, за което той наистина се извини, бе, че не е внесъл предложението в Съвета. Ако съжаляваш толкова дълбоко за това, сподели го с нас.“

УЕФА е подготвила наказателни правни процедури срещу Инфантино и е подала искове в три съдилища в САЩ с искане за публикуване на всички документи, свързани с FFE.

Хюит се надява Инфантино сега доброволно да предостави документите, за да може Съветът да разбере какво се е случило.

„Предоставянето на тези документи на Съвета е решаваща следваща стъпка, за да се почувстваме сигурни относно това какви наказателни производства, ако има такива, е необходимо да бъдат предприети“, каза Хюит.

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