Бронзовата олимпийска медалистка от Милано Кортина 2026 Лора Христова се класира най-напред от българките в откриващото състезание от новия сезон за Световната купа по биатлон в Контиолахти (Фин). 23-годишната състезателка от Троян се нареди 31-а в дисциплината, която донесе най-голевия успех в кариерата ѝ - 15 км индивидуално.

Христова допусна две грешки в стрелбата и финишира на 31-о място, с изоставане от 3:47 мин. (2 минути наказание заради грешките) спрямо победителката Елвира Йоберг (Шв). Това ѝ донесе първи 10 точки за генералното класиране.

С 6 секунди по-бързо бегово време, но с грешка повече, другият лидер на женския ни тим - Милена Тодорова, също влезе в зоната на точките. 28-годишната Милена се нареди на 36-о място, на 4:40 мин. след Йоберг, като взе 5 точки.

🇧🇬Milena Todorova is the first athlete out on the course in the women's 15km Individual! 🔥



In around 90 minutes, we'll know who will become the first women's World Cup winner of the 2026/27 season! 🏆



Watch it live 👉 https://t.co/xJHMa0M3OQ or https://t.co/01yyqQb7xA pic.twitter.com/lFJCfbIgca — International Biathlon Union (@biathlonworld) 27 ноември 2026 г.

Останалите ни две представителки завършиха доста по-назад. С 5 наказателни минути заради 5 несвалени мишени Мария Здравкова е 80-а (на 8:09 от най-доброто време), а Валентина Димитрова (също с 5 грешки) е три места по-назад (на 8:37 мин.).

Елвира Йоберг спечели 15-те километра, независимо, че не беше сред шестте биатлонистки, които не допуснаха грешна стрелба. 28-годишната шведка бе наказана с минута, но въпреки това е първа с време 41:47.9 мин. Това е нейната 13-а победа за Световната купа, като последната ѝ бе миналия сезон, отново в Контиолахти, и отново на 15 км.

🇸🇪Elvira Oeberg is flying on the tracks! 🔥



Despite a one-minute penalty, the Swede storms into the lead at the finish! Have we just seen the winner of the season's opening race? 👀



Tune in for the final minutes👉 https://t.co/xJHMa0LvZi or https://t.co/01yyqQazI2 pic.twitter.com/3PZ464rGFt — International Biathlon Union (@biathlonworld) 27 ноември 2026 г.

На второ място завърши финландката Соня Лейнамо (0 гр.), изостанала с 22.7 сек. Миналата година тя отново бе втора на 15 км, пак в първия старт за сезона, но в Йостерсунд (Шв). Трета е олимпийската шампионка на 15 км от Милано Кортина 2026 Жулия Симон (Фр, 0 гр.), със 17 сек. по-бавно ски бягане от Лейнамо.

Утре в Контиолахти има два старта - единичната смесена щафета е от 14:10 ч., а смесената щафета - от 16:15.