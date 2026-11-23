В националния отбор по биатлон е привлечен нов пом.-треньор, съобщават от федерацията.

Това е украинецът Ихор Билоус (на снимката), който в периода май 2024-май 2025 е бил помощник в полския женски отбор. Билоус и Мирослав Иванов ще са асистенти на старши треньора Роберт Кабуков (Рус).

Щабът на тима е избрал осемте биатлонисти, които ще заминат за Финландия, за да стартират в новия сезон за Световната купа, който започва в Контиолахти на 26 ноември. При жените съставът е от бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова, плюс Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова, а при мъжете - Владимир Илиев, Васил Зашев, Благой Тодев и Георги Джоргов.

По обявената ротационната система Димитрова и Тодев се включват към основния тим за Световната купа на мястото на Георги Наумов и Рая Аджамова, които пък ще бъдат с останалите от разширения състав в първите състезания за купата на IBU.

В Контиолахти сезонът ще стартира с индивидуалните стартове на 20 км за мъже (в четвъртък) и 15 км за жени (в петък). В събота ще са единичните смесени и смесените щафети, а в неделя спринтовете за мъже и жени.

Веднага след това отборът ще отпътува за Хохфилцен (Ав), където още следващата седмица е II кръг за Световната купа. Там ще се проведат класическите щафети и ще имаме по петима биатлонисти, за да има и по една резерва. Най-вероятно при жените това ще е Аджамова, а при мъжете ще зависи от представянето за купата на IBU.