Руснакът Кабуков остава треньор на националите по биатлон

Руснакът Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор по биатлон, като все още няма утвърдени негови помощници. Същевременно легендарният германски специалист Волфганг Пихлер занапред ще консултира федерацията само при нужда, без да е обвързан с договор. 71-годишният Пихлер ще работи повече с тима на Австрия.

Кабуков, който дълги години живее в Германия и има немско поданство, пое националите през лятото на 2024 г. В тандем с Пихлер те "произведоха" медал за българския биатлон на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 - Лора Христова стана трета на 15 км индвидуално. Въпреки това някои национали, като Благой Тодев, публично изказаха недоволство от работата си с тях. В крайна сметка Тодев бе изваден от отбора.

Кабуков все още не е наясно с какъв екип ще работи, защото федерацията бе обявиле конкурс за пом.-треньор на националния тим, за наставници на юношеските ни тимове, както и за ваксмайстор. Срокът за подаване на заявки изтече на 19 април и се очаква скоро да бъдат обявени одобрените.

Сред другите решения е и това, че БФБиатлон ще сфоримра няколко национални отбора. Под пряко ръководство на Кабуков ще са Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова, Рая Аджамова, Владимир Илиев, Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов.

На Б отбора треньор ще е Илиан Пенев (помощник Димчо Мицов), като там ще се подготвят Валентина Димитрова, Никол Кленовска, Ирина Георгиева, Биляна Чавдарова, Десислава Минчева, Благой Тодев, Николай Николов, Веселин Белчински и Валентин Карабжаков. Ще има и трети състав (треньор Елена Дурчова), който тепърва ще се сформира с млади биатлонисти.

Първият ни отбор ще започне подготовка за новия зимен сезон на 12 май в Троян, а вторият - ще има лагер от 25 май в Сапарева баня.