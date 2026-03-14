Силен вятър спря Лора Христова за нов подвиг

И тя, и Владимир Илиев направиха много грешки в стрелбата завършиха назад в преследванията

Днес, 18:04
Лора Христова
Лора Христова бе в график да направи ново впечатляващо представяне в световния биатлон, но заради силни пориви на вятъра при стрелбата от положение прав в крайна сметка завърши чак на 36-о място в преследването на 10 км от предпоследния кръг за Световната купа в Отепяе (Ест). По същата причина и опитният лидер на мъжкия ни отбор - Владимир Илиев, се класира едва 41-ви в мъжкото преследване на 12.5 км.

22-годишната бронзова олимпийска медалистка от индивидуалния старт стартира от 21-ва позиция и показа традиционно силна стрелба от положение легнал - Лора свали първите 10 мишени и на половината дистанция вече бе на 7-о място, с изоставане от 1:20 спрямо водачките Лиза Витоци (Ит) и Жулия Симон (Фр). В следващите две влизания на стрелбището обаче Христова показа, че все още не е натрупала досататъчно опит за такива ситуации и не можа да се адатпира към ветровитите условия, правейки 2х3 грешни изстрела. Това я отхвърли далеч назад и тя финишира на 36-о място.

Победата спечели олимпийската шампионка в преследването от Милано Кортина 2026 Лиза Витоци. Италианката, която потегли втора заради второто си място във вчерашния спринт, не успя да свали 2 от 20-те мишени пресече финала с аванс от 26.2 сек. пред втората. А втора стана 11-ата от спринта Суви Минкинен (Фин), която победи на финалната права Лу Жанмоно (Фр). Те бяха две от едва 4-те биатлонистки, направили само по 1 грешка. Победителката от спринта Жулия Симон не свали 6 мишени (5 от положение прав) и пропадна до 9-о място.

След това поредно състезание със спечелени точки (5) Лора Христова отстъпи с едно място в класирането за Световната купа при жените, като вече е 47-а. Тя обаче е 6-а в класацията сред девойките до 23 г. в женския тур, където води Мареен Киркайде (Нор) - осма в генералното подреждане с 604 т. №1 преди финалите в Холменколен (Нор) идната седмица е Лу Жанмоно с 1009 т., следвана от Суви Минкинен с 808 и Ана Магнусон (Шв) със 739.

При мъжете Владимир Илиев имаше лукса да тръгне от 9-а позиция след великолепното си представяне в спринта два дни по-рано. И той обаче имаше големи проблеми със стрелбата при силиня вятър в Отепяе и след общо 9 неточни изстрела (3+2+2+2) завърши едва 41-ви, точно под границата, носеща точки за Световната купа.

Пръв стана победителят от спринта Стурла Холм Лагрейд (Нор), който единствен от стартиралите направи само една грешса в стрелбата. Втори, но на цели 2:33 мин., завърши подгласникът му от спринтовото състезание Емилиан Жаклен (Фр, 5 гр.), трети се нареди Мартин Улдал (Нор, 5 гр.), пресякъл финала с още 13 секунди изоставане.

Лидер за Световната купа при мъжете е Ерик Перо (Фр) с 1058 т., пред Себастиан Самуелсон (Шв) с 814 и Томазо Джакомел (Ит) със 797. Владимир Илиев е №52 с актив от 73 т.

