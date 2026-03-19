България завърши 16-а при нациите в женския биатлон

ЕПА/БГНЕС Французойката Лу Жанмоно завърши 6-а в спринта в Холменколен и си гарантира малката Световна купа в дисциплината и големия Кристален глобус за сезон 2025/2026 г.

България зае 16-о място в крайното класиране по нации при жените във веригата за Световната купа по биатлон през 2025/2026 г. Това означава, че и през следващия сезон страната ни ще има право да участва с четири състезателки в отделните стартове.

В последното състезание, което носи точки за ранглистата - спринта от финалите за Кристалния глобус в Холменколен (Норвегия), българските националки се представиха слабо. Най-предно класиране в 7,5-километровата дисциплина постигна Валентина Димитрова - 50-о място, с 2:11,9 мин. изоставане въпреки безпогрешна стрелба.

На първо място финишира шведката Хана Йоберг с повалени 10 от 10 мишени и бегово време 20:20,4 мин. На подиума се качиха също италианката Лиза Витоци (+5,3 сек.) и сестрата на победителката Елвира Йоберг (+20,1 сек.), които също стреляха безупречно.

Новата звезда на българския биатлон Лора Христова се нареди 53-та след 2 пропуска и пасив от 2:16,6 мин., а другите ни две представителки останаха извън Топ 90. Младата надежда Райа Аджамова е 92-ра с изоставане от 4:04,1 мин. (1 грешка), а Мария Здравкова е 102-ра с пасив от 4:39,0 мин. (4 грешки). В надпреварата участваха общо 107 биатлонистки.

В таблицата по нации страната ни събра 3718 т. и се нареди между №15 Естония (3916 т.) и №17 Канада (3637 т.). Шампион стана Швеция с 6956 т., пред Франция (6920 т.) и Норвегия (6402 т.). През миналата кампания България беше 15-а в крайното класиране, а в предните два сезона - 16-а (2024) и 17-а (2023).

Французойката Лу Жанмоно пък спечели малката Световна купа в спринта и си гарантира предсрочно големия Кристален глобус. Носителката на два златни, един сребърен и един бронзов медал от олимпийските игри в Милано Кортина 2026 завърши 6-а днес и събра 421 т. в дисциплината, оставяйки зад себе си Хана Йоберг (345 т.) и Лиза Витоци (323 т.). В генералното класиране Жанмоно вече има 1054 т. и два старта преди края е недостижима за преследвачките Суви Минкинен (838 т.) и Елвира Йоберг (802 т.).

Заключителните две състезания при дамите са преследване на 10 км в събота (21 март) и масов старт на 12,5 км в неделя (22 март).