Испания срещу Франция се очертава като най-зрелищния сблъсък от 1/4-финалите в комерсиалния турнир на УЕФА - Лигата на нациите. По волята на изтегления днес жребий двата отбора ще повторят двубоя си от 1/2-финалите на световното първенство това лято, когато "фуриите" победиха "петлите" с 2:0 и впоследствие спечелиха шампионската титла.
В плейофите на континентално ниво напролет ще има и още един "римейк" на мач от елиминациите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Тимовете на Англия и Норвегия отново ще се изправят един срещу друг, след като на 1/4-финалите в Северна Америка британците елиминираха скандинавците с 2:1 след продължения и по-късно извоюваха бронзовите медали.
Актуалният носител на трофея в Лигата на нациите - Португалия, ще продължи защитата с мач срещу Нидерландия. Победителят от тази двойка ще срещне на 1/2-финалите по-добрия от испанско-френския дуел.
Последният 1/4-финал пък ще противопостави Белгия срещу Германия в съседски двубой, който ще определи съперника на англичаните или норвежците във Финалната четворка. Елиминациите започват с мачове на 25-27 и 28-30 март, а новият шампион ще бъде излъчен от 9 до 13 юни.
ЕЛИМИНАЦИИ В ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ 2026/2027
1/4-финали (25-27.III / 28-30.III)
(3) Нидерландия - Португалия
(1) Испания - Франция
(4) Белгия - Германия
(2) Норвегия - Англия
1/2-финали (9-10.VI)
(A) Победител 3 - Победител 1
(Б) Победител 4 - Победител 2
Финал (13.VI)
Победител А - Победител Б