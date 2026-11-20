ЕПА/БГНЕС Бившият португалски национал Адриен Силва (вдясно) току-що е изтеглил листчето с името на Германия, за да попълни схемата на 1/4-финалите в Лигата на нациите в присъствието на зам.-генералния секретар на УЕФА Джорджо Маркети и медийния директор на европейската централа Педро Пинто (вляво) при жребия в Нион.

Испания срещу Франция се очертава като най-зрелищния сблъсък от 1/4-финалите в комерсиалния турнир на УЕФА - Лигата на нациите. По волята на изтегления днес жребий двата отбора ще повторят двубоя си от 1/2-финалите на световното първенство това лято, когато "фуриите" победиха "петлите" с 2:0 и впоследствие спечелиха шампионската титла.

В плейофите на континентално ниво напролет ще има и още един "римейк" на мач от елиминациите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Тимовете на Англия и Норвегия отново ще се изправят един срещу друг, след като на 1/4-финалите в Северна Америка британците елиминираха скандинавците с 2:1 след продължения и по-късно извоюваха бронзовите медали.

Актуалният носител на трофея в Лигата на нациите - Португалия, ще продължи защитата с мач срещу Нидерландия. Победителят от тази двойка ще срещне на 1/2-финалите по-добрия от испанско-френския дуел.

Последният 1/4-финал пък ще противопостави Белгия срещу Германия в съседски двубой, който ще определи съперника на англичаните или норвежците във Финалната четворка. Елиминациите започват с мачове на 25-27 и 28-30 март, а новият шампион ще бъде излъчен от 9 до 13 юни.

ЕЛИМИНАЦИИ В ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ 2026/2027



1/4-финали (25-27.III / 28-30.III)

(3) Нидерландия - Португалия

(1) Испания - Франция

(4) Белгия - Германия

(2) Норвегия - Англия



1/2-финали (9-10.VI)

(A) Победител 3 - Победител 1

(Б) Победител 4 - Победител 2



Финал (13.VI)

Победител А - Победител Б