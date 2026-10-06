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Националите изненадаха всички с победа в Люксембург

Успехът с 2:0 поне ни отлепи от последното място в групата в Лигата на нациите

07 Окт. 2026Обновена
Нападателят Атанас Илиев (в бял екип) отиграва топката в наказателното поле на Люксембург.
Фейсбук/БФС
Нападателят Атанас Илиев (в бял екип) отиграва топката в наказателното поле на Люксембург.

Мъжкият национален отбор на България по футбол изми поне малко срама от недостойното си представяне в група 4 от Лига С в турнира Лига на нациите. Националите ни завършиха първия етап от програмата в групата с победа с 2:0 при гостуването си срещу Люксембург. С този успех тимът ни взе малък реванш за загубата от този съперник с 1:2 в Пловдив на 26 септември. По-важното е, че България се отлепи от последното място в групата и вече е на предпоследно с 4 точки, измествайки именно Люксембург, който е с 3.

Това бе и първи успех за временния селекционер Атанас Рибарски във втория му мач на тази позиция, който може да се окаже и последен за него. Последната победа на националите бе на 30 март - 1:0 над Индонезия.

Головете за България днес вкараха Кристиян Балов в 19-ата минута и Атанас Илиев в 35-ата. Голям принос за победата имаше и вратарят Даниел Наумов, който спаси ударите на Венсан Тил на два пъти, Омар Натами, Томас Морейра и Матиас Олесен.

Този път футболистите ни играха така, както се очакваше от тях още от началото на кампанията в Лигата на нациите, но не се получи нито веднъж в изминалите три мача. Уви, днешният успех ни оставя с твърде малко шансове за постигане на поставената от президента на БФС Георги Иванов цел - изкачване в Лига В. За целта трябва да завършим поне на второ място, което ще ни даде право на плейоф за горната дивизия. След нулевото равенство в другия мач в групата ни между Естония и Исландия в Талин, начело са исландците с 8 точки, пред Естония с 6. През следващия месец националите ни приемат Исландия на 13.XI и гостуват на Естония на 16 XI.

След края и.д. селекционер Атанас Рибарски прояви реализъм: "Доволен съм и от резултата, и от играта през първото полувреме. Идеята, която имахме, проработи. Даде ни резултат. Този път вече отбелязахме голове. Създадохме ситуации. Знаехме, че второто полувреме ще имаме пространства. Можехме да ги използваме по-добре. Видях в момчетата много голямо желание. Бяха изключително жертвоготовни, искаха на всяка цена просто да вземат мача. Нещо позитивно. Този резултат беше изключително важен. Първото полувреме пресирахме доста активно, беше целта да отбележим гол, два. После трябваше първите 10 минути на второто полувреме да не им позволим да стигнат до гол и оттам нататък да контролираме двубоя без топка, което е много важно за всеки отбор. Искам да изразя изключителна благодарност към играчите за отношението им в процеса, за отношенията към нас. Благодаря и на екипа, с който няколко безсънни денонощия бяха необходими, за да можем да им предадем неща, които очаквахме да се случат. Нямахме време да ги протренираме, но виждахме, че самите футболисти ги търсят и това означава, че сме спечелили тяхното доверие, което за мен беше изключително важно. Една победа няма да значи нищо, ако отборът няма облик. Беше много важно да извадим примери от първия мач, това което можехме да направим по-добре и това, което направихме добре, и да убедим играчите, че отборът без облик, дори да спечели една победа, следващият мач започва отначало и трябва да си сигурен в това, което правиш."

Интересно мнение даде халфът Андриан Краев, който отправи директни критики към предишния селекционер Александър Димитров за начина му на водене на мачовете с Люксембург (1:2) и Исландия (0:0): "Трябваше ни глътка въздух. Първото полувреме играхме много добре, уверено и със самочувствие, играхме с ясна идея. Пролича си. Аз мисля, че в първия и втория мач можеше да се представим по-добре. Излизахме без план, без тактика - да се сбием и да победим. Нямахме ясен план. Щеше да е друго, ако имахме 4-6 точки след първите два мача. Точно това е разковничето - новите треньори подобриха енергията, направиха страхотни анализи. Подготвихме се добре и за двата мача. За кратко време свършиха много работа. По цял ден работиха, знам колко нерви и труд им коства."

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 3: Хърватия - Испания 1:2 (Перишич 17; Мерино 61, 88), Англия - Чехия 3:0 (Коуфал 23-авт, Кейн 40, 57). Води Испания с 12 т., пред Англия (9), Хърватия (3) и Чехия (0).

ЛИГА В

Група 1: Шотландия - Словения 1:2 (Кристи 31; Матко 56, Щурм 71), Швейцария - Северна Македония 3:0 (Ридер 43, Манзамби 73, Ндойе 81). Води Швейцария с 12 т., пред Словения (7), Шотландия (4) и Северна Македония (0).

ЛИГА С

Група 1: Албания - Сан Марино 2:1 (Аслани 11, 90+3-д; Лазари 66), Беларус - Финландия 1:0 (Шумански 1). Води Албания с 9 т., пред Беларус (7), Финландия (7) и Сан Марино (0).

Група 3: Казахстан - Фарьорски о-ви 2:2 (Малий 68, Алип 76; Кнудсен 22, Тури 63), Молдова - Словакия 0:4 (Стрелец 8, Суслов 44, Ханцко 60, Хараслин 75). Води Словакия с 10 т., пред Фарьорски о-ви (4), Молдова (4) и Казахстан (2).

Група 4: Люксембург - България 0:2 (Балов 19, Ат. Илиев 34), Естония - Исландия 0:0. Води Исландия с 8 т., пред Естония (6), България (4) и Люксембург (3).

 

Авторът и на двата гола за победата на Испания над Хърватия с 2:1 Микел Мерино (№6) получава поздравления след мача в Сплит. С този успех световните шампиони си осигуриха място на 1/4-финалите в заключителната фаза на турнира Лига на нациите догодина.
ЕПА/БГНЕС Авторът и на двата гола за победата на Испания над Хърватия с 2:1 Микел Мерино (№6) получава поздравления след мача в Сплит. С този успех световните шампиони си осигуриха място на 1/4-финалите в заключителната фаза на турнира Лига на нациите догодина.
Капитанът на англичаните Хари Кейн (№9) се е извисил над всички и бележи втория си гол срещу Чехия в Лондон, с който оформи крайния резултат 3:0. Тази вечер Кейн изравни рекорда на легендарния вратар Питър Шилтън по брой мачове за националния тим на Англия - 125.
ЕПА/БГНЕС Капитанът на англичаните Хари Кейн (№9) се е извисил над всички и бележи втория си гол срещу Чехия в Лондон, с който оформи крайния резултат 3:0. Тази вечер Кейн изравни рекорда на легендарния вратар Питър Шилтън по брой мачове за националния тим на Англия - 125.
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Лига на нациите

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