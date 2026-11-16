ЕПА/БГНЕС Ерлинг Холанд (вляво) се вайка след пропуск пред вратата на Дания, но именно той се оказа с основен принос за победата на Норвегия в Копенхаген.

Норвегия драматично достигна до плейофите в Лигата на нациите и стана последният отбор, който ще си осигури участие на 1/4-финалите. "Викингите" обаче минаха през игледи уши, докато спечелят с 3:2 гостуването си срещу Дания в група 4 на Лига А. На норвежците им бе нужна единствено победа, но те бяха далеч от нея в началото на мача, след като домакините поведоха с 2:0 до 14-ата минута с голове на Расмус Хьойлунд и Пиер-Емил Хьойберг. Последва обаче обрат за Норвегия и в неговата основа беше суперзвездата Ерлинг Холанд. Голмайсторът на "Манчестър С" вкара две попадения - първото за тима си в 37-ата минута и решителното последно от дузпа в шестата минута след 90-ата. Между тях се разписа и съотборникът му Мартин Йодегор в 83-ата минута.

Дания - Норвегия 2:3 /репортаж/ Футболна среща се проведе в Копенхаген, където Норвегия игра срещу Дания. Дания поведе с 2:0 след автогол и попадение на Пиер-Емил Хьойберг в 14-ата минута. Норвегия осъществи обрат, изравнявайки резултата в 83-ата минута след грешка на Мац Хермансен. Ерл Дания - Норвегия 2:3 /репортаж/ Футболна среща се проведе в Копенхаген, където Норвегия игра срещу Дания. Дания поведе с 2:0 след автогол и попадение на Пиер-Емил Хьойберг в 14-ата минута. Норвегия осъществи обрат, изравнявайки резултата в 83-ата минута след грешка на Мац Хермансен. Ерл

С победата Норвегия събра 9 т. и изпревари по показатели датчаните, които до 90-ата минута се чувстваха 1/4-финалисти в турнира. Напред като победител в групата продължава и Португалия вече с 15 т. след успеха с 3:2 в Уелс.

Уелс - Португалия 2:3 /репортаж/ Португалия победи Уелс с 3:2 като гост в последния си мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Бруно Фернандеш откри резултата в 11-ата минута, но Дейвид Брукс изравни за Уелс две минути по-късно. Педро Нето отбеляза за Португалия, изравнявайки резулта Уелс - Португалия 2:3 /репортаж/ Португалия победи Уелс с 3:2 като гост в последния си мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Бруно Фернандеш откри резултата в 11-ата минута, но Дейвид Брукс изравни за Уелс две минути по-късно. Педро Нето отбеляза за Португалия, изравнявайки резулта

За елитната Лига А участие се класираха три тима от Лига В, които спечелиха групите си. Австрия и Швеция предсрочно си бяха осигурили първите места съответно в групи 3 и 4. От група 2 изкачване в Лига А си извоюва Северна Ирландия, след като завърши 1:1 навън с Унгария и завърши с 12 т. Унгарците се нуждаеха от задължителна победа за промоцията, но останаха на второ място с 11 т.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 4: Дания - Норвегия 2:3 (Хьойлунд 11, Хьойберг 14; Холанд 37, 90+6-д, Йодегор 83), Уелс - Португалия 2:3 (Брукс 13, Томас 40; Фернандеш 11, Нето 43, Форбс 70). Крайно класиране: 1. Португалия (15 т.), 2. Норвегия (9), 3. Дания (9), 4. Уелс (3).

ЛИГА В

Група 2: Унгария - Северна Ирландия 1:1 (Варга 35; Девени 65), Украйна - Грузия 1:0 (Сикан 1). Крайно класиране: 1. Северна Ирландия (12), 2. Унгария (11), 3. Украйна (7), 4. Грузия (2).

Група 3: Ирландия - Косово 3:0 (Парът 28-д, 50-д, Мойлън 75), Израел - Австрия 1:1 (Перец 36; Калайджич 62). Крайно класиране: 1. Австрия (12), 2. Ирландия (8), 3. Косово (6), 4. Израел (4).

Група 4: Босна и Херцеговина - Румъния 2:1 (Тахирович 44, Байрактаревич 82; Бирлигеа 6), Полша - Швеция 1:1 (Бенеджак 16; Ларсон 24). Крайно класиране: 1. Швеция (14 т.), 2. Босна и Херцеговина (11), 3. Полша (5), 4. Румъния (3).