ЕПА/БГНЕС Дери Шерхант е паднал на колене и приема поздравления от съотборниците си в Бундестима, след като е открил резултата за Германия срещу Нидерландия в Берлин.

Германският национален отбор по футбол най-сетне се разигра така, както феновете искаха отчаяно през последните години. Бундестимът срази с 5:0 като домакин Нидерландия в последен мач от група 2 на Лига А в турнира Лига на нациите.

Публиката на "Олимпиащадион" в Берлин се наслади докрай на играта под ръководството на селекционера Юрген Клоп, а тимът загатна, че е на прага на нова успешна епоха. Дери Шерхант откри за домакините в 41-ата минута, а втората част бе апотеоз на доминиращия футбол на германците. Тогава се разписаха Флориан Вирц на два пъти и Нико Шлотербек и Браян Груда по веднъж.

Това беше първата загуба на Шави Ернандес в шестия му мач като селекционер на Нидерландия, при това се оказа много болезнена. Въпреки това и двата отбора продължават напред в елиминациите на Лигата на нациите, които ще се играят през юни 2027 г. - Германия като победител в групата с 11 точки, а Нидерландия като втори с по-лоша голова разлика.

В друг двубой от вечерта Швейцария спечели с 4:0 домакинството си срещу Шотландия в последния си мач от Лига В. След този успех "кръстоносците" събраха 16 точки и спечелиха група 1 в Лига В, а с това и правото да участват в елитната Лига А в следващото издание на турнира.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А,

Група 2: Германия - Нидерландия 5:0 (Шерхант 41, Вирц 60, 71, Шлотербек 65, Груда 77), Гърция - Сърбия 1:0 (Масурас 69). Крайно класиране: 1. Германия (11 т.), 2. Нидерландия (11), 3. Гърция (11), 4. Сърбия (0).

ЛИГА В

Група 1: Северна Македония - Словения 0:3 (Щурм 29, 90, Зец 66), Швейцария - Шотландия 4:0 (Л. Фергюсън 22-авт, Ботели 47, Санчес 51, Амдуни 89). Крайно класиране: 1. Швейцария (16 т.), 2. Словения (11), 3. Шотландия (7), 4. Северна Македония (0).

ЛИГА С

Група 3: Фарьорски о-ви - Молдова 1:0 (Самуелсен 24), Казахстан - Словакия 2:2 (Чесноков 29, Вороговский 65; Боженик 56, Капралик 90+5). Крайно класиране: 1. Словакия (12 т.), 2. Фарьорски о-ви (8), 3. Молдова (7), 4. Казахстан (3).

Група 4: Естония - България 2:1 (Кристал 8, Палумец 60; Ковачев 45+1), Исландия - Люксембург 3:0 (Вилумсон 25, А. Гудьонсен 37-д, Елертсон 50). Крайно класиране: 1. Исландия (14 т.), 2. Естония (12), 3. България (4), 4. Люксембург (3).

ЛИГА D

Група 1: Гибралтар - Малта 1:1 (Ричардс 81; Шоу 19). Крайно класиране: 1. Малта (8 т.), 2. Андора (4), 3. Гибралтар (3).

Група 2: Литва - Лихтенщайн 2:1 (Янкаускас 16, Рузгис 50-д; Селе 60). Крайно класиране: 1. Азербайджан (8 т.), 2. Литва (7), 3. Лихтенщайн (1).