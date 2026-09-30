Гърците вече са сензацията в Лигата на нациите

ЕПА/БГНЕС Йоргос Масурас (вдясно) се е втурнал да се радва след гола си срещу Нидерландия на мача в Солун от група 2 на Лига А.

Групата на Германия и Нидерландия в Лигата на нациите има изненадващ лидер. Това е тимът на Гърция, който поведе със 7 точки, изпреварвайки "лалетата" с 2 и Бундестима с 3 след изиграването на третите мачове от група 2 на Лига А в континенталния футболен турнир на Европа.

А гърците се разминаха на косъм от това да бъдат с пълен актив от 9 точки, след като допуснаха гол в самия край и завършиха 2:2 в домакинството си срещу Нидерландия. Южните ни съседи поведоха с 2:0 до почивката с голове на Фотис Йоанидис в 23-тата минута и Йоргос Масурас в 45-ата.

Воденият от Шави Ернандес тим на Нидерландия обаче се съвзе през втората част и първо Върджил ван Дайк намали в 59-ата минута, а в 89-ата Тиджани Райндерс изравни. В предишните си два мача гърците спечелиха с 2:1 срещу Сърбия в Белград и 1:0 срещу Германия в Аугсбург. Въпреки пропуснатата победа обаче тимът на Гърция вече се превърна в най-голямата сензация от началото на турнира.

В другия мач от групата пък Юрген Клоп най-накрая спечели първи успех като селекционер на националния отбор на Германия. До момента той имаше равен (1:1 с Нидерландия) и загуба (0:1 от Гърция). Сега воденият от него Бундестим би Сърбия с 2:0 в Мюнхен.

Героят в мача бе капитанът Флориан Вирц, който в 40-ата минута бе в основата на първия гол - той улучи десния страничен стълб след пробив в наказателното поле, а Том Бишоф довкара за 1:0. В 61-вата Вирц сам вкара.

Германците имаха възможност да спечелят още по-убедително, след като играха много по-добре от съперника и отправиха 25 удара към вратата на гостите (8 от тях точни). Сърбите завършиха само с 1 точен удар.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 2: Германия - Сърбия 2:0 (Бишоф 40, Вирц 61), Гърция - Нидерландия 2:2 (Йоанидис 23, Масурас 45; Ван Дайк 59, Райндерс 89). Води Гърция със 7 т., пред Нидерландия (5), Германия (4) и Сърбия (0).

Група 4: Дания - Португалия 2:4 (Дамсгорд 23, Хьойлунд 53; Кансело 13, Рамош 25, Витиня 67, Феликс 87), Уелс - Норвегия 2:1 (Джеймс 38, Уилямс 48; Боб 11). Води Португалия с 9 т., пред Дания (3), Норвегия (3) и Уелс (3).

ЛИГА В

Група 3: Ирландия - Австрия 2:2 (Парът 12, 45-д; Прас 72, Грегорич 77), Израел - Косово 0:0. Води Австрия със 7 т., пред Косово (4), Ирландия (4) и Израел (1).

ЛИГА D

Група 1: Малта - Гибралтар 1:1 (Мбонг 53; Сканлън 61). Води Малта с 4 т., пред Гибралтар (2) и Андора (1).

Група 2: Азербайджан - Лихтенщайн 0:0. Води Литва с 4 т., пред Азербайджан (2) и Лихтенщайн (0).