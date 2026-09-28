Националният селекционер напусна след кръглата нула срещу Естония

Българският национален отбор спечели първа точка в турнира Лига на нациите. Тя обаче е с горчив привкус. Националите ни завършиха 0:0 в домакинството срещу Естония в Пловдив в мач, който трябваше да заличи неприятните емоции от загубата с 1:2 от Люксембург в събота. Това не се получи, а след отчайващата игра селекционерът Александър Димитров обяви, че е изгубил доверието на играчите и това е последният мач за него на поста. Той беше призован да си ходи минути по-рано от рехавата публика на стадион "Христо Ботев", която наброяваше около 600-700 души.

При това българският тим може само да се радва, че не допусна първа загуба в историята от Естония, тъй като гостите имаха повече положения от нас за гол. В 28-ата минута Маркус Поом изпълни пряк свободен удар и улучи десния страничен стълб. В 57-ата минута пък капитанът Кристиан Димитров едва изчисти пред голлинията удар на Матиас Манилаан, след като топката направо беше подарена на естонеца от Иван Турицов. В 65-ата минута нашите си плюха в пазвите, след като Патрик Кристал вкара гол, но той беше отменен заради засада.

Всъщност в целия мач българите имаха една свястна ситуация. Тя си беше изработена от Илия Груев, който напредна с топката и си намери позиция за шут, но той беше спасен с мъка от вратаря Карл Хайн.

Ако има някакъв позитив от това безлично равенство, това е фактът, че продължаваме да нямаме допуснат гол от този съперник. В сметките не влиза позорният мач от 2011 г. в Анталия, който завърши 2:2, но беше анулиран от ФИФА, след като се установи, че е манипулиран. Тогава нямаше последствия за БФС.

Сега обаче негативите са за настоящия президент на футболния ни съюз Георги Иванов, който постави гръмка цел - първо място в група 4 на Лига С. За момента обаче сме на дъното само с 1 точка от първите два мача. В другия двубой сразилият ни преди дни Люксембург загуби безславно с 0:3 домакинството си срещу Исландия.

Селекционерът Димитров пък реши да не обира повече хорското недоволство и си тръгна. Той си призна, че е изпуснал контрола над играчите, които не изпълнили нищо от указанията му и явно вече няма авторитет пред тях.

След мача Александър Димитров каза кратко пред Max One: "Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът ни, не се осъществи високата преса. Във фаза атака с изнасяне на топката по фланга, с диагонални подавания и натиск не се осъществи нашият замисъл. Благодаря на ръководството на футболния съюз за доверието към мен, но с тази игра и това представяне ние приключваме. Благодаря ви." Сетне на пресконференцията също не бе многословен. "Не изпълнихме целта. Не изпълнихме това, което си бяхме поставили. Смятаме, че сме изгубили доверието на част от играчите. Не се получиха резултатите, които искаме и желаехме. Една от задачите, които поставихме, когато започнахме, е да изградим млад отбор - да поставим една основа, върху която следващият треньор да стъпи. Смятам, че има такава основа. Пожелавам успех на следващия треньор", каза той.

Защитникът Кристиан Димитров, който във втори пореден мач носеше капитанската лента, поне си призна, че вече няма значение кой ще е треньор: "Не играем на това ниво, на което трябва да играе националният отбор на България. Запазихме суха мрежа, ама отпред... липсват ни последните 30 метра и голът. На хората мога да се извиня като капитан на отбора за първия мач с Люксембург, че загубихме и днес, че не можахме да вземем трите точки. Няма какво да бягаме от отговорност. Ние сме главните виновници. Искам да му благодаря (б.ред. - на Димитров) от името на целия отбор, щом е подал оставката. Това е негово решение, разбира се. В момента, който и да направят треньор, това сме футболистите."

Техническият директор на БФС Кирил Котев бе недоволен от играта, но и изненадан от оставката. "България не трябва да изглежда по този начин. Изиграхме два мача, които не отговарят на нашите цели и възможности. Срамни два мача и може би това, което се случи, е най-резонното нещо. Не очаквахме, че ще изиграем такива слаби мачове и не бяхме подготвени за решението му (б.ред. - на селекционера). Тепърва ще има срещи и ще се реши кой да води отбора занапред. Далеч сме от добър отбор и мястото, което заемаме сега, ни отговаря точно", каза Котев.

Утре ще стане ясно дали оставката на Александър Димитров ще бъде приета и кой ще води тима в предстоящите гостувания срещу Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).

Що се отнася до досегашния селекционер, то престоят му, продължил малко повече от година (от 24 септември 2025 г.) няма да се запомни с почти нищо положително. Едва ли е твърде голям повод за гордост победата над Грузия с 2:1 в безславния завършек на квалификациите за Мондиал 2026, както и спечеленият турнир в Индонезия през март, в който разгромихме аматьорския отбор на Соломоновите о-ви с 10:2 и домакините с 1:0. Но пък остават да тежат загубите от Турция с 1:6 в София и 0:2 в Бурса, от Испания с 0:4 във Валядолид, от Черна гора с 0:1 в Пловдив и последната с 1:2 от Люксембург.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 3: Чехия - Англия 0:2 (Гордън 47, Кейн 69), Испания - Хърватия 4:1 (Ямал 2, 63, Пубил 31, Н. Уилямс 89; Бельо 28). Води Испания с 6 т., пред Англия (3), Хърватия (3) и Чехия (0).

ЛИГА В

Група 1: Шотландия - Швейцария 0:3 (Родригес 12, Елведи 55, Амдуни 82), Словения - Северна Македония 2:0 (Ловрич 55, Матко 82). Води Швейцария с 6 т., пред Словения (4), Шотландия (1) и Северна Македония (0).

ЛИГА С

Група 1: Финландия - Беларус 0:0, Сан Марино - Албания 0:3 (Мехмети 21, Узуни 27, Манай 65). Води Албания с 6 т., пред Финландия (4), Беларус (1) и Сан Марино (0).

Група 3: Молдова - Фарьорски о-ви 1:1 (Перчун 66; Давидсен 26-д), Словакия - Казахстан 2:1 (Зауер 26, Ханцко 82; Каримов 35). Води Словакия с 6 т., пред Фарьорски о-ви (2), Молдова (1) и Казахстан (1).

Група 4: България - Естония 0:0, Люксембург - Исландия 0:3 (А. Гудьонсен 13, Оскарсон 39, Палсон 73). Води Исландия с 4 т., пред Люксембург (3), Естония (2) и България (0).