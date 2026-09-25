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Испания доказа насред "Уембли", че е №1 в света

Ветеранът Лука Модрич няма спирка - помогна с гол за победа на Хърватия в Прага

Днес, 00:01
Алекс Баена (вдясно) замахва да нанесе головия удар, с който Испания изравни за 2:2 и даде начало на обрата над Англия в Лондон.
ЕПА/БГНЕС
Алекс Баена (вдясно) замахва да нанесе головия удар, с който Испания изравни за 2:2 и даде начало на обрата над Англия в Лондон.

Испания издържа с отличие първия си тест след спечелването на Мондиал 2026. "Ла Фурия Роха" спечели с 3:2 гостуването си срещу Англия в група 3 от Лига А на турнира Лига на нациите. Домакините бяха амбицирани да си върнат за загубата от този съперник на финала на Евро 2024, но потеглиха в мача на "Уембли" с грешна стъпка. Марк Геи сбърка и Ламин Ямал откри още във 2-ата минута.

Последва зрелищен обрат за англичаните, които направиха 2:1 само за 4 минути. В 36-ата Антъни Гордън изравни, а капитанът Хари Кейн изведе "трите лъва" напред в 40-ата минута. Тъкмо Кейн имаше голям шанс да реши мача в 54-ата минута, когато изпълни дузпа, но улучи напречната греда. Испания се възползва от последвалото психологическо предимство след този пропуск и на свой ред обърна резултата. В 60-ата минута играещият за "Атлетико" (Мадрид) Алекс Баена изравни за 2:2, а в 74-ата Микел Оярсабал донесе успеха за селекцията на Луис де ла Фуенте.

Англия - Испания 2:3 /репортаж/
Испания победи Англия с 3:2 във футболен мач, проведен на „Уембли“. Испанците поведоха рано чрез Ламин Ямал, но Англия изравни чрез Антъни Гордън и автогол след удар на Хари Кейн. След пропусната дузпа от Хари Кейн за Англия през второто полувреме, Алекс
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В другия двубой от тази група Хърватия постигна ценна победа с 2:1 над Чехия в Прага и така Славен Билич ознаменува успешно завръщането си като селекционер. Важен принос за успеха имаше 41-годишният капитан на хърватите Лука Модрич, който откри резултата в 47-ата минута. Адам Карабец изравни 7 минути по-късно, но в 77-ата Марио Пашалич донесе трите точки за хърватите. 

Двама от основните футболисти на софийския ЦСКА - вратарят Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг, бяха титуляри за Беларус и играха цял мач при загубата с 0:2 от Албания в Тирана в група 1 на Лига С. Головете за домакините вкараха Кристиян Аслани в 34-ата минута от дузпа и Ернест Мучи в 45-ата.

 

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 3: Чехия - Хърватия 1:2 (Карабец 54; Модрич 47, Пашалич 77), Англия - Испания 2:3 (Гордън 36, Кейн 40; Ямал 2, Баена 60, Оярсабал 74)

ЛИГА В

Група 1: Словения - Шотландия 0:0, Северна Македония - Швейцария 0:3 (Фройлер 22, Амдуни 41, 74)

ЛИГА С

Група 1: Сан Марино - Финландия 0:7 (Поянпало 5, 79, 87-д, Сванбек 14, Калман 33, Валта 50, 55), Албания - Беларус 2:0 (Кристиян Аслани 34-д, Мучи 45)

Група 3: Фарьорски о-ви - Казахстан 1:1 (Самуелсен 15; Ерланов 26), Словакия - Молдова 2:0 (Шранц 31, Дуда 40-д)

Група 4: България - Люксембург 1:2 (Чандъров 18; Барейро 37, Тил 65), Исландия - Естония 1:1 (А. Гудьонсен 45; Паскотши 64)

Халфът на швейцарците Зеки Амдуни (вляво) се прави на стрелец в радостта си след първия от двата си гола за победата с 3:0 над Северна Македония в Скопие.
ЕПА/БГНЕС Халфът на швейцарците Зеки Амдуни (вляво) се прави на стрелец в радостта си след първия от двата си гола за победата с 3:0 над Северна Македония в Скопие.
Завърналият се като селекционер на Хърватия Славен Билич (вдясно) поздравява 41-годишния капитан на тима Лука Модрич, който е открил резултата срещу Чехия в Прага.
ЕПА/БГНЕС Завърналият се като селекционер на Хърватия Славен Билич (вдясно) поздравява 41-годишния капитан на тима Лука Модрич, който е открил резултата срещу Чехия в Прага.
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Лига на нациите

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