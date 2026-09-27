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И Клоп не спаси Бундестима срещу Гърция

Нидерландия измъкна победа в Белград чрез неочакван герой

27 Септ. 2026
Димитрис Курбелис (№6 в син екип) ликува след гола си във вратата на Германия по време на двубоя в Аугсбург.
ЕПА/БГНЕС
Димитрис Курбелис (№6 в син екип) ликува след гола си във вратата на Германия по време на двубоя в Аугсбург.

Новият селекционер на германския национален отбор Юрген Клоп все още не може да влезе в ролята на спасител на Бундестима, който продължава да страда. Германците загубиха изненадващо с 0:1 домакинството си срещу Гърция в група 2 на Лига А в турнира Лига на нациите. Единственият гол в мача в Аугсбург отбеляза халфът на "Астерас" (Триполис) Димитриос Курбелис в 74-ата минута. Силен мач направи вратарят на гърците Константинос Цолакис, който спаси много опасни удари на Карим Адейеми, Бамбасе Конте, Серж Гнабри и Йозуа Кимих. Така Клоп остава без победа в първите си два двубоя на поста, след като в четвъртък завърши 1:1 с Нидерландия.

Германия - Гърция 0:1 /репортаж/
Гърция победи Германия с 1:0 във футболен мач, проведен в Аугсбург. Единственият гол за гърците бе отбелязан от Курбелис след двойно рикошетиране, което изненада вратаря Александър Нилвъл. През целия двубой Гърция демонстрира отлична защита и създаде по-д
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"Лалетата" на свой ред постигнаха победа, първа за Шави Ернандес като селекционер на тима. Тя бе с 2:1 в гостуването срещу Сърбия. И двата гола бяха отбелязани от нападателя на АЗ "Алкмаар" Мекс Мердинк - в 30-ата минута от дузпа и в 69-ата. Между тях Лука Йович бе изравнил в 46-ата.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 2: Сърбия - Нидерландия 1:2 (Йович 46; Меердинк 30-д, 69), Германия - Гърция 0:1 (Курбелис 74). Води Гърция с 6 т., пред Нидерландия (4), Германия (1) и Сърбия (0).

Група 4: Дания - Уелс 2:0 (Дейвис 53-авт, Исаксен 66), Норвегия - Португалия 1:2 (Холанд 51; Феликс 17, Рамош 54). Води Португалия с 6 т., пред Норвегия (3), Дания (3) и Уелс (0).

ЛИГА В

Група 3: Австрия - Косово 3:1 (Афенгрубер 23, Адаму 45, Чуквуемека 61; Жегрова 83-д), Израел - Ирландия 0:3 (Парот 14, Айда 16, Мойлън 25). Води Австрия с 6 т., пред Косово (3), Ирландия (3) и Израел (0).

ЛИГА D

Група 1: Гибралтар - Андора 0:0. Води Малта с 3 т., пред Гибралтар (1) и Андора (1).

Група 2: Литва - Азербайджан 1:1 (Кучис 9-д; Емрели 14). Води Литва с 4 т., пред Азербайджан (1) и Лихтенщайн (0).

Мекс Меердинк (вляво) бележи втория си и победен гол за Нидерландия срещу Сърбия в Белград.
ЕПА/БГНЕС Мекс Меердинк (вляво) бележи втория си и победен гол за Нидерландия срещу Сърбия в Белград.
Звездата на норвежкия футбол Ерлинг Холанд (№9) се държи за главата след свой пропуск пред вратата на Португалия при загубата на "викингите" в Осло.
ЕПА/БГНЕС Звездата на норвежкия футбол Ерлинг Холанд (№9) се държи за главата след свой пропуск пред вратата на Португалия при загубата на "викингите" в Осло.
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Лига на нациите

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