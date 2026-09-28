Националният селекционер бил жертва на постоянен негативизъм

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров се оплака от непрестанен негативизъм срещу него. "През времето към мен като селекционер е изпълнено с много негативизъм, който съм приел. Сядайки на това място, съм знаел какво ще последва при негативни резултати. За тези резултати цялата отговорност нося аз. Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но аз знам едно - няма все да е така. Важното да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации. Много селекционери преди мен не са намерили начин да пречупят прокобата, надали аз ще съм най-умният, първият. Начинът е себераздаване", каза той.

Повод за думите му бяха призивите за оставка, след като в събота националите загубиха за пръв път в историята си от Люксембург. Сега Димитров изрази надежда, че тимът ни ще излезе от дупката в предстоящото утре домакинство срещу Естония. Това ще е вторият ни мач от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите.

"Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем, с положителни емоции след равенството с Исландия, след спечелването на Балтийската купа, но ще се опитаме и ние да влезем позитивни утре. Искаме да победим Естония, да играем агресивно, да покажем по-добро лице. Те са много дисциплинирани в защита, безкомпромисни. Това трябва да го преодолеем. Искам да печелим единоборствата - срещу Люксембург отстъпихме, а не трябваше. Трябва да сме по-ефективни в атакуващата фаза", коментира още селекционерът.

Той ще се лиши от още един важен играч. Заради травма отпадна централният защитник Теодор Иванов (ЦСКА). Контузии вече извадиха от състава капитана Кирил Десподов, Ивайло Чочев, Филип Кръстев, Фабиан Нюрбергер, а Петко Христов не е в групата, тъй като е изостанал в подготовката.

Но и естонците идват с амбиции. Техният селекционер Юрген Хен каза: "Няма смисъл да гледаме ранкинга на отборите. След първите мачове в групата не искам да правя изводи. Има още пет срещи, които трябва да се изиграят. Може би след това ще можем да правим изводи."

Домакинството срещу Естония е утре от 21:45 ч. на ст. "Христо Ботев" в Пловдив и ще се предава пряко по Max One. Главен рефер ще е грузинецът Гога Кикачешвили.