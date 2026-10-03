Гърция отново препъна Бундестима

ЕПА/БГНЕС Защитникът на Бундестима Малик Тиау (вляво) е измъкнал топката пред гръцкия нападател Фотис Йоанидис на двубоя от група 2 на Лига А.

Германия не успя да победи Гърция и във втория мач между двата отбора от група 2 на Лига А в турнира Лига на нациите. Този път двубоят се игра на гръцка земя, в Солун, като завърши 0:0. Както е известно, на 27 септември Бундестима загуби с 0:1 като домакин срещу отбора на южната ни съседка.

Сега мачът бе по-интересен до почивката. В 32-ата минута дори германците вкараха гол чрез Йонатан Буркарт, но той беше отменен след намеса на VAR, при която бе установена игра с ръка на Том Бишоф по-рано в същата атака. В крайна сметка селекционерът на германците Юрген Клоп все още не може да намери победния ритъм, а отборът му има един пълен успех, две равенства и една загуба, откакто той зае поста.

Гърците пък са на второ място с 8 т. и еднаква голова разлика с лидера Нидерландия, който обаче има предимството на повече вкарани голове - 7:5, срещу 5:3 на Гърция. Германците са на трета позиция с 5 т.

В група 4 на Лига А пък Португалия за втори пореден мач показа, че може да играе успешно и без суперзвездата Кристиано Роналдо, който напусна лагера след скандал със селекционера Жорже Жезуш. Този път португалците биха с 2:1 като домакини Норвегия и са начело с пълен актив от 12 т.

За успеха в Порто вкараха Жоао Кансело (38) и Гонсало Рамош (79), след като Кристофър Айер бе открил в 36-ата мин. за гостите. Португалците завършиха двубоя с човек по-малко, след като Франсиско Консейсао бе изгонен за втори жълт картон в 86-ата минута. За Норвегия това бе трета поредна загуба в Лигата на нациите.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 2: Гърция - Германия 0:0, Нидерландия - Сърбия 2:1 (Копмайнерс 31, Зиркзее 72; Цветкович 35). Води Нидерландия с 8 т., пред Гърция (8), Германия (5) и Сърбия (0).

Група 4: Португалия - Норвегия 2:1 (Кансело 38, Рамош 79; Айер 36), Уелс - Дания 0:1 (Хьойлунд 75-д). Води Португалия с 12 т., пред Дания (6), Уелс (3) и Норвегия (3).

ЛИГА В

Група 3: Косово - Австрия 1:1 (Аслани 70; Ланг 85), Ирландия - Израел 1:1 (Парът 39-д; Перец 47). Води Австрия с 8 т., пред Косово (5), Ирландия (5) и Израел (2).

ЛИГА D

Група 1: Малта - Андора 1:0 (Теума 49). Води Малта със 7 т., пред Гибралтар (2) и Андора (1).

Група 2: Азербайджан - Литва 1:0 (Хайбулаев 25). Води Азербайджан с 5 т., пред Литва (4) и Лихтенщайн (1).