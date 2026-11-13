Англия шокира световния шампион в Мадрид

Бронзовият медалист на Мондиал 2026 Англия поднесе голямата изненада във финалния кръг на група 3 в Лига А в турнира Лига на нациите, след като победи с 3:2 като гост световния шампион Испания.

Островитяните нанесоха своя удар на стадион "Метрополитано" в рамките на 12 минути. Капитанът Хари Кейн откри в 45-ата минута от дузпа, Езри Конса удвои в 53-ата, а в 57-ата Бен Уайт направи 3:0. Испанците получиха шанс да се върнат в мача, след като Елиът Андерсън получи червен картон, след като фаулира за дузпа Ламин Ямал. Микел Оярсабал вкара наказателния удар, а в 74-ата минута Нико Уилямс намали на 3:2. Англичаните обаче удържаха до края и заслужиха не само победата, но и първото място в групата. Така беше прекъсната и забележителната серия на Испания от 44 поредни официални мача без загуба. Въпреки днешния резултат, "Ла Фурия" също се класира за елиминациите в турнира, които ще се играят през юни 2027 г.

До плейофите обаче не успя да стигне тимът на Италия, който загуби с 1:4 в Белгия, а с това отстъпи на съперника си второто място в група 1 на Лига А, съответно и правото на участие в елиминациите. Пио Еспозито откри за "адзурите" в 11-ата минута, но след това белгийците направиха категоричен обрат с голове на Максим Де Кайпер, Нейтън Нгой, Жереми Доку и Диего Морейра.

Белгия - Италия 4:1 /репортаж/ Отборът на Белгия победи Италия с резултат 4:1 във футболен мач, проведен на стадион „Крал Бодуен“. Италия поведе в резултата с гол на Пио Еспозито, но Белгия бързо изравни чрез Максим Декалпе. Впоследствие Натан Гой, Жереми Доку и Диего Морейра отбелязах Белгия - Италия 4:1 /репортаж/ Отборът на Белгия победи Италия с резултат 4:1 във футболен мач, проведен на стадион „Крал Бодуен“. Италия поведе в резултата с гол на Пио Еспозито, но Белгия бързо изравни чрез Максим Декалпе. Впоследствие Натан Гой, Жереми Доку и Диего Морейра отбелязах

Победител в тази група стана Франция след домакински успех с 2:1 над Турция в Бордо. Автогол за турците си отбеляза Емирхан Топчу в 49-ата минута, а Ели Крупи удвои за "петлите" в 80-ата. В последната минута на редовното време Абдюлкерим Бардакджъ намали за Турция.

Франция -Турция 2:1 /репортаж/ Франция постигна победа с 2:1 срещу Турция в Бурдо. Всички попадения в двубоя паднаха през второто полувреме. Емирхан Топчу си отбеляза автогол в 49-ата минута, давайки преднина на Франция. В 80-ата минута Елиж Жуниор Крупи удвои резултата за Франция, а А Франция -Турция 2:1 /репортаж/ Франция постигна победа с 2:1 срещу Турция в Бурдо. Всички попадения в двубоя паднаха през второто полувреме. Емирхан Топчу си отбеляза автогол в 49-ата минута, давайки преднина на Франция. В 80-ата минута Елиж Жуниор Крупи удвои резултата за Франция, а А

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас вкара дузпа за Кипър, но това съвсем не беше достатъчно, тъй като тимът на родината му загуби с 1:4 като домакин от Черна гора в група 2 на Лига С. Питас беше точен в 52-ата минута, а в 68-ата беше сменен. С победата Черна гора събра 16 точки и завърши на първото място, с което си осигури класиране в Лига В за следващото издание на турнира.

За Лига В се класира и Албания като победител в група 1 на Лига С. В последния си мач албанците победиха с 2:0 Беларус в гостуването си на неутрален терен в Будапеща. За беларусите през цялото време играха други двама футболисти на ЦСКА - вратарят Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 1: Белгия - Италия 4:1 (Де Кайпер 15, Нгой 22, Доку 26, Морейра 80; П. Еспозито 11), Франция - Турция 2:1 (Топчу 49-авт, Крупи 80; Бардакчъ 90). Крайно класиране: 1. Франция (13 т.), 2. Белгия (12), 3. Италия (10), 4. Турция (0).

Група 3: Хърватия - Чехия 2:1 (Перишич 2, Майер 87; Хложек 84), Испания - Англия 2:3 (Оярсабал 65-д, Н. Уилямс 75; Кейн 45-д, Конса 53, Уайт 57). Крайно класиране: 1. Англия (15 т.), 2. Испания (15), 3. Хърватия (6), 4. Чехия (0).

ЛИГА С

Група 1: Беларус - Албания 0:2 (Манай 28, Хисай 57), Финландия - Сан Марино 7:2 (Сванбек 8, 20, 78, Валта 17, Поянпало 36, 42, Хоканс 70; Нани 26-д, 76). Крайно класиране: 1. Албания (15 т.), 2. Беларус (10), 3. Финландия (10), 4. Сан Марино (0).

Група 2: Кипър - Черна гора 1:4 (Питас 52-д; Осмаич 5, Вукотич 58, Кръстович 67, 83), Латвия - Армения 0:0. Крайно класиране: 1. Черна гора (16 т.), 2. Кипър (8), 3. Армения (6), 4. Латвия (2).