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Англия шокира световния шампион в Мадрид

Белгия изхвърли италианците от елиминационната фаза в Лигата на нациите

Днес, 00:23
Английският защитник Бен Уайт (в средата) бележи за 3:0 при победата над Испания на ст. "Метрополитано".
ЕПА/БГНЕС
Английският защитник Бен Уайт (в средата) бележи за 3:0 при победата над Испания на ст. "Метрополитано".

Бронзовият медалист на Мондиал 2026 Англия поднесе голямата изненада във финалния кръг на група 3 в Лига А в турнира Лига на нациите, след като победи с 3:2 като гост световния шампион Испания.

Островитяните нанесоха своя удар на стадион "Метрополитано" в рамките на 12 минути. Капитанът Хари Кейн откри в 45-ата минута от дузпа, Езри Конса удвои в 53-ата, а в 57-ата Бен Уайт направи 3:0. Испанците получиха шанс да се върнат в мача, след като Елиът Андерсън получи червен картон, след като фаулира за дузпа Ламин Ямал. Микел Оярсабал вкара наказателния удар, а в 74-ата минута Нико Уилямс намали на 3:2. Англичаните обаче удържаха до края и заслужиха не само победата, но и първото място в групата. Така беше прекъсната и забележителната серия на Испания от 44 поредни официални мача без загуба. Въпреки днешния резултат, "Ла Фурия" също се класира за елиминациите в турнира, които ще се играят през юни 2027 г.

До плейофите обаче не успя да стигне тимът на Италия, който загуби с 1:4 в Белгия, а с това отстъпи на съперника си второто място в група 1 на Лига А, съответно и правото на участие в елиминациите. Пио Еспозито откри за "адзурите" в 11-ата минута, но след това белгийците направиха категоричен обрат с голове на Максим Де Кайпер, Нейтън Нгой, Жереми Доку и Диего Морейра.

Белгия - Италия 4:1 /репортаж/
Отборът на Белгия победи Италия с резултат 4:1 във футболен мач, проведен на стадион „Крал Бодуен“. Италия поведе в резултата с гол на Пио Еспозито, но Белгия бързо изравни чрез Максим Декалпе. Впоследствие Натан Гой, Жереми Доку и Диего Морейра отбелязах
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Победител в тази група стана Франция след домакински успех с 2:1 над Турция в Бордо. Автогол за турците си отбеляза Емирхан Топчу в 49-ата минута, а Ели Крупи удвои за "петлите" в 80-ата. В последната минута на редовното време Абдюлкерим Бардакджъ намали за Турция.

Франция -Турция 2:1 /репортаж/
Франция постигна победа с 2:1 срещу Турция в Бурдо. Всички попадения в двубоя паднаха през второто полувреме. Емирхан Топчу си отбеляза автогол в 49-ата минута, давайки преднина на Франция. В 80-ата минута Елиж Жуниор Крупи удвои резултата за Франция, а А
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Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас вкара дузпа за Кипър, но това съвсем не беше достатъчно, тъй като тимът на родината му загуби с 1:4 като домакин от Черна гора в група 2 на Лига С. Питас беше точен в 52-ата минута, а в 68-ата беше сменен. С победата Черна гора събра 16 точки и завърши на първото място, с което си осигури класиране в Лига В за следващото издание на турнира.

За Лига В се класира и Албания като победител в група 1 на Лига С. В последния си мач албанците победиха с 2:0 Беларус в гостуването си на неутрален терен в Будапеща. За беларусите през цялото време играха други двама футболисти на ЦСКА - вратарят Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг.

 

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 1: Белгия - Италия 4:1 (Де Кайпер 15, Нгой 22, Доку 26, Морейра 80; П. Еспозито 11), Франция - Турция 2:1 (Топчу 49-авт, Крупи 80; Бардакчъ 90)Крайно класиране: 1. Франция (13 т.), 2. Белгия (12), 3. Италия (10), 4. Турция (0).

Група 3: Хърватия - Чехия 2:1 (Перишич 2, Майер 87; Хложек 84), Испания - Англия 2:3 (Оярсабал 65-д, Н. Уилямс 75; Кейн 45-д, Конса 53, Уайт 57). Крайно класиране: 1. Англия (15 т.), 2. Испания (15), 3. Хърватия (6), 4. Чехия (0).

ЛИГА С

Група 1: Беларус - Албания 0:2 (Манай 28, Хисай 57), Финландия - Сан Марино 7:2 (Сванбек 8, 20, 78, Валта 17, Поянпало 36, 42, Хоканс 70; Нани 26-д, 76). Крайно класиране: 1. Албания (15 т.), 2. Беларус (10), 3. Финландия (10), 4. Сан Марино (0).

Група 2: Кипър - Черна гора 1:4 (Питас 52-д; Осмаич 5, Вукотич 58, Кръстович 67, 83), Латвия - Армения 0:0. Крайно класиране: 1. Черна гора (16 т.), 2. Кипър (8), 3. Армения (6), 4. Латвия (2).

Атакуващият халф на арменския тим Жирайр Шагоян (вляво), бивш играч на софийския ЦСКА, шутира към вратата на Латвия по нулевото равенство в Рига.
ЕПА/БГНЕС Атакуващият халф на арменския тим Жирайр Шагоян (вляво), бивш играч на софийския ЦСКА, шутира към вратата на Латвия по нулевото равенство в Рига.
Диого Морейра вкарва последния гол за победата на Белгия срещу Италия.
ЕПА/БГНЕС Диого Морейра вкарва последния гол за победата на Белгия срещу Италия.
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