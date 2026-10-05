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Ефектът "Зидан" разтърси Белгия в края

Трима футболисти от Първа лига играха тази вечер в мачовете от Лига на нациите

Днес, 00:04
Дезире Дуе е скочил във въздуха, след като е изравнил резултата срещу Белгия и е поставил началото на зрелищния обрат за Франция.
ЕПА/БГНЕС
Дезире Дуе е скочил във въздуха, след като е изравнил резултата срещу Белгия и е поставил началото на зрелищния обрат за Франция.

Френският национален отбор продължава възхода си под ръководството на селекционера Зинедин Зидан. Тази вечер "петлите" наказаха гостуващия отбор на Белгия, който водеше в резултата до 77-ата минута, но в крайна сметка загуби с 1:4 в мач от група 1 на Лига А в турнира Лига на нациите. Белгийците поведоха чрез Доди Лукебакио в 35-ата минута и вече се виждаха като победители. Зидан обаче предприе ключови смени и именно влезли като резерви футболисти донесоха успеха в последния четвърт час - Дезире Дуе (77), Раян Шерки (81) и два пъти Майкъл Олисе (88, 90+1). След третата си победа в групата французите водят с 10 точки и са на 3 пред Италия и 4 пред Белгия.

В другия мач в тази група италианците спечелиха с 3:1 срещу отбора на Турция, който остава последен без спечелена точка. За успеха на "скуадра адзура" вкараха Джанлука Скамака (26), Рикардо Калафиори (64) и Франческо Пио Еспозито (88).

Италия - Турция 3:1 /репортаж/
Италия поведе в резултата с гол на Джан Лука Скамака. Впоследствие Турция изравни чрез Шишмир в Болоня. Рикардо Калафиори възстанови преднината на Италия, а Пио Еспозито отбеляза трети гол за отбора. Италия спечели срещата с краен резултат 3:1.
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В мач от група 2 на Лига С нападателят на ЦСКА Йоанис Питас излезе като титуляр за Кипър и игра до 67-ата минута при драматичния домакински успех с 2:1 над Латвия. Победното попадение отбеляза Маркъс Едуардс в четвъртата минута на добавеното време.

В друг мач от тази група левият бек на "ЦСКА 1948" Огнйен Гашевич изигра цял мач за отбора на Черна гора, който завърши 0:0 в домакинството срещу Армения. Той получи и жълт картон.

Съотборникът му в "ЦСКА 1948" и капитан на столичния тим Лаша Двали бе в стартовия състав на Грузия и игра през цялото време в центъра на защитата в гостуването срещу Северна Ирландия, завършило 0:0 в среща от група 2 на Лига В.

 

 

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 1: Франция - Белгия 4:1 (Дуе 77, Шерки 81, Олисе 88, 90+1; Лукебакио 35), Италия - Турция 3:1 (Скамака 26, Калафиори 65, Еспозито 87; Шимшир 61). Води Франция с 10 т., пред Италия (7), Белгия (6) и Турция (0).

ЛИГА В

Група 2: Северна Ирландия - Грузия 0:0, Украйна - Унгария 1:2 (Яремчук 83; Тот 52, Чингер 85). Води Северна Ирландия с 8 т., пред Унгария (7), Украйна (4) и Грузия (2).

Група 4: Босна и Херцеговина - Полша 1:0 (Демирович 42), Румъния - Швеция 0:1 (Гьокереш 13). Води Швеция с 10 т., пред Босна и Херцеговина (8), Полша (4) и Румъния (0).

ЛИГА С

Група 2: Кипър - Латвия 2:1 (Кости 70, Едуардс 90+4; Дашкевичс 57), Черна гора - Армения 0:0. Води Черна гора с 10 т., пред Кипър (7), Армения (4) и Латвия (1).

Джанлука Скамака (№11) шутира за първия гол на Италия при победата с 3:1 над Турция в Болоня.
ЕПА/БГНЕС Джанлука Скамака (№11) шутира за първия гол на Италия при победата с 3:1 над Турция в Болоня.
Виктор Гьокереш прави характерния си жест на радост след гол, след като е вкарал срещу Румъния. Това се оказа и единственото попадение на мача в Букурещ.
ЕПА/БГНЕС Виктор Гьокереш прави характерния си жест на радост след гол, след като е вкарал срещу Румъния. Това се оказа и единственото попадение на мача в Букурещ.
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Лига на нациите

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