ЕПА/БГНЕС архив Дори и без геройството си, Везенков щеше да бъде над всички в двубоя - Саша завърши като MVP с общо 37 точки и 9 борби.

Баскетболист №1 на Стария континент Александър Везенков реализира коша на сезона в Евролигата. Българското крило на "Олимпиакос" вкара тройка със сирената от над 15 метра, за да изравни резултата при гостуването срещу "Макаби" (Тел Авив) в 12-ия кръг от редовния сезон. А впоследствие гръцкият гранд изтръгна успеха с 97:95 след нова драма в продължението.

При оставащи 1,4 сек. от редовното време тимът от Пирея изоставаше със 79:82 и имаше притежанието. Другият наш национал в състава на "червено-белите" Коди Милър-Макинтайър хвърли топката с остър пас през цялата половина към Везенков, който я улови на ъгъла между централната и страничната линия, завъртя се и с 0,9 сек. на часовника я изстреля с нереално висока парабола. А тя влезе, без да докосне ринга.

Отиграването накара всички в зала "Спирос Киприану" в кипърския град Лимасол да се хванат за главата, включително съотборниците на българина. Баскетболистите и феновете на израелския отбор онемяха и им трябваше доста време, за да се окопитят от изпуснатата за части от секундата победа.

А тя им се изплъзна окончателно в добавените 5 минути, в които те отново бяха съвсем близо до успеха. "Макаби" водеше с 95:94 при оставащи 3,3 сек. (и 1,4 сек. за изстрел), когато Кори Джоузеф получи топката на линията за 3 т. и без да се замисля, я прати в коша за победната тройка за "Олимпиакос".

Като цяло гърците сами си усложниха мача, след като имаха аванс от 13 точки на полувремето (49:36). Отпускане в третата и четвъртата част за малко да им коства горчиво поражение.

Дори и без геройството си, Везенков щеше да бъде над всички в двубоя. Саша завърши като най-полезен играч (MVP) с общо 37 точки и 9 борби за 39:29 мин. на полето, осигурили му личен рейтинг от 41. Еван Фурние добави 16 т., 5 асистенции и 3 борби, а другият герой Кори Джоузеф завърши с 14 т. и 5 асистенции. Милър-Макинтайър пък допринесе с 6 т. и 6 асистенции - включително най-важната в мача.

За домакините с 18 т. се отличи Кийтън Уолъс, а Джими Кларк III отбеляза 15 т. и направи 7 асистенции. С двуцифрен актив за състава от Тел Авив приключиха още Ям Мадар (12 т.), Даниел Тайс (10 т.) и Бонзи Колсън (10 т.).

Победата беше 9-а от 12 изиграни срещи за "Олимпиакос" и отборът на Йоргос Барцокас излезе начело във временното класиране с мач повече от конкурентите си. С баланс 8-3 са три тима, които предстои да изиграят своите двубои от кръга - "Валенсия", "Панатинайкос" и "Барселона".

В следващия 13-и кръг Везенков и компания ще домакинстват срещу "Реал" (Мадрид). Мачът в Атина е в петък (20 ноември) от 21:15 ч. и ще бъде излъчван пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 2".