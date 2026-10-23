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"Дабъл-дабъл" на Везенков не стигна на "Олимпиакос"

Гръцкият баскетболен гранд пропиля 16 т. аванс и загуби за втори път в Евролигата

23 Окт. 2026
Крилото на "Олимпиакос" Александър Везенков пробива с топката покрай Уейд Болдуин IV под коша на "Фенербахче" в зала "Сунел Арена" в Атина, където европейските клубни шампиони домакинстват заради продължаващите ремонтни дейности в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея.
ЕПА/БГНЕС
Крилото на "Олимпиакос" Александър Везенков пробива с топката покрай Уейд Болдуин IV под коша на "Фенербахче" в зала "Сунел Арена" в Атина, където европейските клубни шампиони домакинстват заради продължаващите ремонтни дейности в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея.

Александър Везенков изигра пореден много силен мач за "Олимпиакос", но европейският клубен шампион по баскетбол допусна второто си поражение от началото на сезона на континентално ниво. Гръцкият гранд допусна тежък обрат с 61:64 у дома срещу "Фенербахче", след като спечели първата четвърт с 20:8 и увеличи аванса си до 16 точки при 30:14 във втората част.

Българското крило се превърна в най-ефективния играч на паркета и завърши с "дабъл-дабъл" от 17 т. и 10 борби, към който добави и 2 асистенции. Саша ни прекара и най-много време на паркета, прекарвайки в игра 33:53 мин., но това се оказа недостатъчно за "червено-белите" от Пирея.

Другият наш национал в тима на Йоргос Барцокас - Коди Милър-Макинтайър, също изигра брилянтен мач. Американецът с български паспорт беше на терена 31:19 мин. и стана втори по резултатност за тима си с 12 т., 5 борби и 6 асистенции. Сърбинът Никола Милутинов пък завърши с 6 т. и 13 борби.

За гостите от Турция най-добър беше датското крило Шавон Шийлдс, който реализира 17 т. и хвана 7 борби. Уейд Болдуин IV добави още 14 т. и 5 асистенции, а Шейн Ларкин допринесе с 13 т. и 5 асистенции за гранда от Истанбул.

С победата "Фенербахче" се изравни с лидера във временното класиране "Панатинайкос", като и двата тима имат баланс от 6-1. "Олимпиакос" пък е трети с 5-2, като същия актив имат още два отбора, но с по-лоша точкова разлика - "Апоел" (Тел Авив) и "Дубай", допълващи Топ 5.

В следващия VIII кръг от редовния сезон Везенков и компания ще гостуват в Истанбул - срещу другия местен колос "Бешикташ". Мачът е идната сряда (28 октомври) от 19:30 ч. местно и българско време.

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