Най-добрият български баскетболист и №1 в Европа Александър Везенков отправи призив към феновете преди домакинството на мъжкия национален отбор срещу Дания от квалификациите за Евро 2029 на 26 ноември в софийската зала "Арена 8888". Това ще е първи официален мач на баскет националите в столицата след 12-годишно прекъсване.

"Не съм играл в София цяла вечност. Последния път, когато това се случи, бях на 19 години - обърна се Саша към запалянковците. - Сега се вълнувам много от това, което предстои, но искам наистина с цялата си душа да подарим един невероятен ден на всички българи. Мечтая да видя пълна зала, мечтая да видя щастливи хора в трибуните, горди хора, които да дойдат на мача на 26 ноември, за да преживеят заедно с нас този момент. Аз ще бъда на 26 ноември в залата в София и ще очаквам всеки, който истински обича България и истински обича баскетбола, да дойде, за да бъдем заедно."

31-годишният Везенков ще пътува за двубоя веднага след мача на клубния си тим "Олимпиакос" срещу "Апоел" (Тел Авив) в Евролигата предната вечер. Заедно с него ще бъде и другият ни национал в редиците на гръцкия гранд - натурализираният у нас американец Коди Милър-Макинтайър.

"За мен няма по-голяма чест и по-голяма гордост от това да играя за България - добави най-добрият баскетболист на континента. - Винаги съм го правел с цялото си сърце и с всички сили и възможности, които имам. Понякога е било достатъчно да побеждаваме, друг път - не. Истината е, че каквото и да направя, аз не бих могъл да успея сам. Успявам, защото имам до себе си своите съотборници в националния отбор, защото имам и подкрепата на треньорите, на целия ни щаб, но не на последно място - подкрепата и обичта на хората."

MVP

Същевременно Александър Везенков изравни рекорда за най-много отличия за "Най-полезен играч на кръга" в Евролигата. Българското крило на "Олимпиакос" логично беше избран за №1 на 12-ия кръг, след като с геройството си във вторник вечер изпрати мача срещу "Макаби" (Тел Авив) в продължение, в което гърците изтръгнаха успеха като гости в Лимасол.

Това е общо 19-и приз за MVP в кариерата на Везенков в най-силния континентален клубен турнир, с който той застана редом до Шейн Ларкин на върха във вечната класация по този показател. Постигнатият миналата вечер от Саша коефициент на полезно действие (PIR) от 41 е неговият най-висок от началото на сезона. Отбелязаните 37 т. пък са най-голямата резултатност за един играч през настоящата кампания в цялата Евролига.