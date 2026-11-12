"Ред Бул" взе Никола Цолов за резервен пилот в F1

Шансовете Никола Цолов да се състезава във Формула 1 през следващия сезон 2027 се изпариха, но въпреки това Българския лъв ще бъде част от най-големия автомобилен шампионат. 19-годишният талант ще бъде резервен пилот на двата отбора на "Ред Бул" през следващия сезон - "Ред Бул" и "Рейсинг Булс".

По обед "Рейсинг Булс" в крайна сметка реши да не взима Цилов за титулярен пилот. Дъщерният тим на "Ред Бул" обяви, че запазва досегашните си състезатели Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за втора поредна година.

Lawblad are locked in for ‘27 🔒



Liam and Arvid will continue with the Team for the 2027 Season 🤙 #F1 #VCARB pic.twitter.com/ZmJkus9R6I — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) 12 ноември 2026 г.

„Изключително сме щастливи, че ще продължим да работим с Лиам и Арвид и през 2027 г. И двамата демонстрираха своите качества и потенциал през сезона, а ние видяхме напредъка, който постигнаха както поотделно, така и като съотборници. Нямам съмнение, че това е най-добрата пилотска двойка за нашия тим - тя съчетава опит и амбиция. Заедно имаме солидна основа, върху която да надградим постигнатото през тази година, да продължим да се развиваме и да направим следващата крачка към осъществяването на целите ни през 2027-а“, заяви шефът на РБ Алан Пърмейн.

Никола Цолов получи втори шанс да направи още едни тестове - вчера и днес, на пистата "Хунгароринг" край Будапеща, за да бъде преценено дали да го привлекат за Формула 1. Въпреки това резултатите на Лоусън и Линдблад през настоящия сезон са натежали при избора: новозеландецът e 9-и в генералното класиране, а британо-шведът Линдблад е 11-и. Към момента заради тяхното представяне "Рейсинг Булс" е на 5-о място в класирането при конструкторите.

И все пак Цолов ще е част от Формула 1. Той официално бе взет за резервен пилот на "Ред Бул" и "Рейсинг Булс" през 2027 г. и направи важна следваща стъпка към F1.

Announcing Nikola Tsolov as Reserve Driver for Oracle Red Bull Racing and @visacashapprb in 2027 🇧🇬#F1 || #GivesYouWings pic.twitter.com/TpxtXQwvUi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) 12 ноември 2026 г.

До края на сезон 2026, като пилот на "Кампос", Българския лъв има да участва в още две състезания във Формула 2, където е втори в генералното класиране, на 7 т. след лидера Рафаел Камара ("Инвикта").