Шефът на РБ за дебюта на Цолов: Като по учебник!

ЕПА/БГНЕС Във втората свободна тренировка за "Гран при" на Мексико във втория болид на "Рейсинг Булс" седна титулярът Лиъм Лоусън, който завъртя 32 обиколки и даде най-добър резултат от 1:18,455 сек., отредил му 9-а позиция в сесията. Най-бърз отново беше Шарл Льоклер с време 1:17,827.

Никола Цолов получи персонална похвала от шефа на "Рейсинг Булс" Алън Пърмейн след дебюта си във Формула 1. 19-годишният българин седна в болида на дъщерния отбор на "Ред Бул" за първата свободна тренировка преди "Гран при" на Мексико, замествайки новозеландския пилот Лиъм Лоусън.

Тийнейджърът от София направи 29 обиколки на пистата "Ерманос Родригес" и даде 12-о време в сесията. Най-доброто му постижение от 1:19,604 мин. беше с 1,476 сек. по-слабо от това на най-бързия в тренировката - Шарл Льоклер с "Ферари" (1:18,128), и само със 126 хилядни по-слабо от това на другия пилот на РБ - Арвид Линдблад (1:19,478).

"Като по учебник! Дава ни много добра обратна връзка. Само на една десета зад Арвид е, няма какво повече да искаме от него - коментира Пърмейн представянето на Цолов пред F1 TV. - Преди сесията му казах, че това не е прослушване, защото ние знаем колко бърз е той. Повече ни интересува каква е обратната му връзка - не само по време на сесията, а и след нея. Никола направи няколко аеродинамични теста в началото на тренировката, когато изпробва различни предни крила. От гледна точка на гумите и горивото двамата с Арвид бяха с идентична програма."

Ръководителят на "Рейсинг Булс" остави отворена вратата пред българина да бъде част от отбора във Формула 1 през 2027 г. Британският инженер даде да се разбере, че изборът на пилоти за догодина ще бъде направен в съвсем близко време.

"Не бързаме с нашето решение за следващия сезон - посочи Пърмейн. - Ние сме в повече от изгодна позиция да разполагаме с трима много силни пилоти. Но в скоро време ще трябва да решим."

РЕАКЦИЯТА НА НИКОЛА

Тази сутрин самият Никола Цолов сподели емоциите си от първия истински досег с Формула 1. Българинът изрази благодарност към "Ред Бул" с публикация в профила си във "Фейсбук":

"Какъв ден само... Никак не е зле за едно хлапе от България с големи мечти! Изминах дълъг път, за да стигна дотук, с много възходи и падения, но никога не спрях да вярвам и да работя за моменти като този. Мечтите наистина се сбъдват, а участието ми в официална сесия във Формула 1 е спомен, който никога няма да забравя! Огромни благодарности на "Ред Бул" и "Рейсинг Булс" за доверието, за предоставената възможност и за това, че ми осигуриха необходимите условия, за да покажа на какво съм способен. Предстои още!"