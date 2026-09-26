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Неудържим Цолов се пребори за второ място в Баку

Българският пилот стартира 11-и, но проби през колоната на азерската "Гран при" във Формула 2

Днес, 11:27
Българският ас на "Кампос Рейсинг" Никола Цолов (вляво на почетната стълбичка) беше най-бързият пилот във второто основно състезание на Формула 2 по уличното трасе в Баку.
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Българският ас на "Кампос Рейсинг" Никола Цолов (вляво на почетната стълбичка) беше най-бързият пилот във второто основно състезание на Формула 2 по уличното трасе в Баку.

Никола Цолов демонстрира забележителен характер и хладнокръвие и се пребори за второ място във второто основно състезание за "Гран при" на Азербайджан във Формула 2. Заради наказание от три позиции назад в стартовата решетка пилотът на "Кампос Рейсинг" потегли едва 11-и, но с феноменално каране успя да си проправи път през колоната, за да стъпи на подиума в Баку, непосредствено зад основния си конкурент за титлата Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг").

Реално бразилецът и българинът пресякоха финала втори и трети зад победителя от вчерашното първо основно състезание Алекс Дън. Ирландецът от "Родин Моторспорт" обаче беше класиран на трето място, тъй като беше наказан с 5 сек. за пресичане на бялата линия на входа на бокса - същото нарушение, заради което Цолов беше пратен назад на старта след вчерашната надпревара.

Освен че завърши втори, днес Никола взе и бонус точката за най-бърза обиколка сред пилотите, финиширали в Топ 10. Така 19-годишният тийнейджър от София ограничи до минимум загубите си спрямо Камара в битката за върха в генералното класиране.

След първите 12 кръга за сезона Рафаел Камара е лидер с актив от 207 т., а Никола Цолов е втори с 200, след като до вчера беше на първо място. Тройката, с пасив от 18 пункта спрямо новия водач, оформя Алекс Дън (189).

По програма за пилотите от Формула 2 сега предстои много дълга пауза от над два месеца преди финалните два кръга за сезона, които трябва да се проведат в Катар (28-29 ноември) и ОАЕ (5-6 декември). Заради нестабилната политическа ситуация в Близкия изток обаче тези състезания все още на са окончателно потвърдени в календара.

Предстои финалното решение на международната федерация (FIA) как ще приключи шампионатът в F2, ако тези стартове бъдат отменени. Сред обсъжданите варианти са допълнителни надпревари в Европа и/или Северна Америка.

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Ключови думи:

Формула 2, Никола Цолов

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