Неудържим Цолов се пребори за второ място в Баку

Никола Цолов демонстрира забележителен характер и хладнокръвие и се пребори за второ място във второто основно състезание за "Гран при" на Азербайджан във Формула 2. Заради наказание от три позиции назад в стартовата решетка пилотът на "Кампос Рейсинг" потегли едва 11-и, но с феноменално каране успя да си проправи път през колоната, за да стъпи на подиума в Баку, непосредствено зад основния си конкурент за титлата Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг").
Реално бразилецът и българинът пресякоха финала втори и трети зад победителя от вчерашното първо основно състезание Алекс Дън. Ирландецът от "Родин Моторспорт" обаче беше класиран на трето място, тъй като беше наказан с 5 сек. за пресичане на бялата линия на входа на бокса - същото нарушение, заради което Цолов беше пратен назад на старта след вчерашната надпревара.
WHAT A DRIVE! 👏🇧🇬— Formula 2 (@Formula2) 26 септември 2026 г.
Nikola Tsolov charges through the field from P11 to secure P2 in Feature Race 2 🥈#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/lQcBDY02Xq
Освен че завърши втори, днес Никола взе и бонус точката за най-бърза обиколка сред пилотите, финиширали в Топ 10. Така 19-годишният тийнейджър от София ограничи до минимум загубите си спрямо Камара в битката за върха в генералното класиране.
След първите 12 кръга за сезона Рафаел Камара е лидер с актив от 207 т., а Никола Цолов е втори с 200, след като до вчера беше на първо място. Тройката, с пасив от 18 пункта спрямо новия водач, оформя Алекс Дън (189).
🏁 FR2 CHEQUERED FLAG 🏁— Formula 2 (@Formula2) 26 септември 2026 г.
TOP 10 ⬇️
Camara
Tsolov
Dunne
Stenshorne
Van Hoepen
Boya
Beganovic
Leon
Mini
Bilinski#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ykXpRq2Szx
По програма за пилотите от Формула 2 сега предстои много дълга пауза от над два месеца преди финалните два кръга за сезона, които трябва да се проведат в Катар (28-29 ноември) и ОАЕ (5-6 декември). Заради нестабилната политическа ситуация в Близкия изток обаче тези състезания все още на са окончателно потвърдени в календара.
Предстои финалното решение на международната федерация (FIA) как ще приключи шампионатът в F2, ако тези стартове бъдат отменени. Сред обсъжданите варианти са допълнителни надпревари в Европа и/или Северна Америка.