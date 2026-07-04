Цолов спечели 5-а победа във Формула 2 и излезе лидер

Никола Цолов спечели по драматичен начен петата си победа в своя дебютен сезон във Формула 2, след като успя да изпревари Габриеле Мини (MP) в началото на последната обиколка по време на спринта на британската писта "Силвърстоун".

Пилотът на "Кампос Рейсинг" зае пето място на квалификацията вчера, и това го постави шести в стартовата решетка за късото състезание. Мини потегли пръв, а до него на първа редица бе Ритомо Мията ("Хайтех"). Зад тях се подредиха Рафаел Вилягомес ("Ван Амерсфоорт") и Джошуа Дюрксен ("Инвикта"). Пети бе Тасанапол Интрапувашак (ÃRT), а до него шести бе Цолов.

THE BULGARIAN LION ROARS AT SILVERSTONE! 🇧🇬🦁



Nikola Tsolov wins the Sprint Race in style with a last lap overtake! 👏👏👏#F2 #BritishGP pic.twitter.com/ny8x2hX5Dj — Formula 2 (@Formula2) 4 юли 2026 г.

На старта Мини поведе. Цолов се изстреля и излезе четвърти до първия завой, след което почти веднага изпревари Мията и стана трети.

Още във втората от общо 21 обиколки излезе кола за сигурност, тъй като Джон Бенет спря на старт-финалната права. Колата се прибра в края на шестата обиколка и спринтът бе възобновен. Тогава Мини бе на 0,7 сек пред Вилягомес, а Цолов караше на по-малко от половин секунда от мексиканеца. Доближи го още повече, атакува в деветата обиколка и го изпревари. Напред Мини напреви най-бърза обиколка и бе с 1,3 сек. аванс, а по радиото му казаха да натиска, защото Цолов вече е зад него.

Разликата между италианеца и българина стигна до секунда и половина, но след само две обиколки Цолов догони и бе едва на 0,4 сек. В 16-ата обиколка Българския лъв атакува, но Мини се защити добре. Последва нов опит за изпреварване на Цолов, отново безуспешен.

В крайна сметка Цолов успя да вземе своето в началото на последния тур и да спечели по драматичен начин петата си победа във Формула 2 - втора в спринта, като има и три в основните състезания.

LAP 21 / 21



HE'S DONE IT ON THE FINAL LAP! 👏



NIKOLA TSOLOV TAKES THE RACE LEAD, AND WITH THAT, THE CHAMPIONSHIP LEAD! 🤯#F2 #BritishGP pic.twitter.com/ek1KvxYSnQ — Formula 2 (@Formula2) 4 юли 2026 г.

Този успех на Цолов имаше цената на първото място във временното генерално класиране при пилотите. 19-годишният българин излезе лидер с актив от 116 т. Толкова има и Габриеле Мини, но италианският пилот е само с една победа през сезона и по този допълнителен показател българинът е първи.

Утре от 13:15 ч. е основното състезание за Гран при на Великобритания, като Цолов ще стартира от пета позиция.