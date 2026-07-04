Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Цолов спечели 5-а победа във Формула 2 и излезе лидер

Българския лъв бе най-бърз в спринта за Гран при на Великобритания

Днес, 17:00
Никола Цолов ликува на "Силвърстоун" след победата си в спринта
Туитър
Никола Цолов ликува на "Силвърстоун" след победата си в спринта

Никола Цолов спечели по драматичен начен петата си победа в своя дебютен сезон във Формула 2, след като успя да изпревари Габриеле Мини (MP) в началото на последната обиколка по време на спринта на британската писта "Силвърстоун".

Пилотът на "Кампос Рейсинг" зае пето място на квалификацията вчера, и това го постави шести в стартовата решетка за късото състезание. Мини потегли пръв, а до него на първа редица бе Ритомо Мията ("Хайтех"). Зад тях се подредиха Рафаел Вилягомес ("Ван Амерсфоорт") и Джошуа Дюрксен ("Инвикта"). Пети бе Тасанапол Интрапувашак (ÃRT), а до него шести бе Цолов. 

На старта Мини поведе. Цолов се изстреля и излезе четвърти до първия завой, след което почти веднага изпревари Мията и стана трети. 

Още във втората от общо 21 обиколки излезе кола за сигурност, тъй като Джон Бенет спря на старт-финалната права. Колата се прибра в края на шестата обиколка и спринтът бе възобновен. Тогава Мини бе на 0,7 сек пред Вилягомес, а Цолов караше на по-малко от половин секунда от мексиканеца. Доближи го още повече, атакува в деветата обиколка и го изпревари. Напред Мини напреви най-бърза обиколка и бе с 1,3 сек. аванс, а по радиото му казаха да натиска, защото Цолов вече е зад него. 

Разликата между италианеца и българина стигна до секунда и половина, но след само две обиколки Цолов догони и бе едва на 0,4 сек. В 16-ата обиколка Българския лъв атакува, но Мини се защити добре. Последва нов опит за изпреварване на Цолов, отново безуспешен.

В крайна сметка Цолов успя да вземе своето в началото на последния тур и да спечели по драматичен начин петата си победа във Формула 2 - втора в спринта, като има и три в основните състезания.

Този успех на Цолов имаше цената на първото място във временното генерално класиране при пилотите. 19-годишният българин излезе лидер с актив от 116 т. Толкова има и Габриеле Мини, но италианският пилот е само с една победа през сезона и по този допълнителен показател българинът е първи.

Утре от 13:15 ч. е основното състезание за Гран при на Великобритания, като Цолов ще стартира от пета позиция.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Никола Цолов, Формула 2

Още новини по темата

Никола Цолов триумфира за четвърти път във Формула 2
28 Юни 2026

Никола Цолов е трети в квалификацията на F2
26 Юни 2026

Никола Цолов оглави Формула 2, но за кратко
14 Юни 2026

Никола Цолов отново е на подиума във Формула 2
13 Юни 2026

Никола Цолов спечели трета победа във Формула 2
07 Юни 2026

Цолов взе бонус точката от спринта в Монако
06 Юни 2026

Формула 1 остава в Лас Вегас поне до 2037 г.
05 Юни 2026

Никола Цолов: Не могат да ни спрат!
28 Май 2026

Никола Цолов завърши четвърти в Канада, но му отнеха точките
25 Май 2026

Италианският феномен на "Мерцедес" оформи хеттрик в F1
03 Май 2026

Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2
02 Май 2026

Никола Цолов: Шансовете за Формула 1 винаги са големи
18 Апр. 2026

Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2
08 Март 2026

Цолов остана далеч от точките в спринта в Мелбърн
07 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса