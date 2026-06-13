Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Никола Цолов отново е на подиума във Формула 2

Българинът се пребори за третото място в спринта за "Гран при" на Каталуния

13 Юни 2026
Никола Цолов паркира болида на "Кампос" на позицията, отредена за третия в крайното класиране на спринтовото състезание в Барселона.
x.com
Никола Цолов паркира болида на "Кампос" на позицията, отредена за третия в крайното класиране на спринтовото състезание в Барселона.

Във втори пореден уикенд и общо за четвърти път от началото на сезона Никола Цолов се качи на подиума в състезание от Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" се пребори за третото място в спринта за "Гран при" на Каталуния - домашното състезание за испанския му отбор.

19-годишният Цолов се възползва от сериозна грешка на Колтън Хърта ("Хайтек"), който излетя от трасето в средата на последната обиколка. Иначе Никола щеше да финишира четвърти, след като малко по-рано заради деградация на гумите изпусна втората позиция в колоната.

Победата извоюва индиецът Куш Майни ("АРТ Гран при"), пресякъл финалната линия с аванс от 7,2 сек. пред лидера в генералното класиране Габриеле Мини ("МП Моторспорт"). Зад Българския лъв в зоната на точките в Топ 8 влязоха още съотборникът му Ноел Леон, Хърта, Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг"), Дино Беганович ("ДАМС Лукас Ойл") и Алекс Дън ("Родин").

За тийнейджъра от София това е първо качване на почетната стълбичка този сезон, при което той не е на най-високото стъпало. Предишните му призови класирания бяха победите в основните състезания в Австралия и Монако и в спринта в Маями.

Цопов продължава да е втори в генералното подреждане за 2026 г. с актив от 68 т., като вече изостава с три спрямо водача Мини (71 т.). Тройката с 50 т. допълва Леон.

Петото основно състезание за годината е утре от 12:25 ч. българско време отново в Барселона. То ще бъде с продължителност от 37 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса. Цолов ще потегли от петото място на стартовата решетка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Формула 2, Никола Цолов

Още новини по темата

Никола Цолов спечели трета победа във Формула 2
07 Юни 2026

Цолов взе бонус точката от спринта в Монако
06 Юни 2026

Формула 1 остава в Лас Вегас поне до 2037 г.
05 Юни 2026

Никола Цолов: Не могат да ни спрат!
28 Май 2026

Никола Цолов завърши четвърти в Канада, но му отнеха точките
25 Май 2026

Италианският феномен на "Мерцедес" оформи хеттрик в F1
03 Май 2026

Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2
02 Май 2026

Никола Цолов: Шансовете за Формула 1 винаги са големи
18 Апр. 2026

Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2
08 Март 2026

Цолов остана далеч от точките в спринта в Мелбърн
07 Март 2026

Цолов влезе в Топ 5 за старта на сезона в F2
06 Март 2026

Иван Иванов е №1 сред младите спортисти на България за 2025 г.
10 Яну. 2026

Никола Цолов: Напълно е възможно да карам в F1

18 Дек. 2025

Ландо Норис измъкна на косъм първата си титла във Формула 1
07 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса