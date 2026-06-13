Никола Цолов отново е на подиума във Формула 2

x.com Никола Цолов паркира болида на "Кампос" на позицията, отредена за третия в крайното класиране на спринтовото състезание в Барселона.

Във втори пореден уикенд и общо за четвърти път от началото на сезона Никола Цолов се качи на подиума в състезание от Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" се пребори за третото място в спринта за "Гран при" на Каталуния - домашното състезание за испанския му отбор.

19-годишният Цолов се възползва от сериозна грешка на Колтън Хърта ("Хайтек"), който излетя от трасето в средата на последната обиколка. Иначе Никола щеше да финишира четвърти, след като малко по-рано заради деградация на гумите изпусна втората позиция в колоната.

Победата извоюва индиецът Куш Майни ("АРТ Гран при"), пресякъл финалната линия с аванс от 7,2 сек. пред лидера в генералното класиране Габриеле Мини ("МП Моторспорт"). Зад Българския лъв в зоната на точките в Топ 8 влязоха още съотборникът му Ноел Леон, Хърта, Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг"), Дино Беганович ("ДАМС Лукас Ойл") и Алекс Дън ("Родин").

За тийнейджъра от София това е първо качване на почетната стълбичка този сезон, при което той не е на най-високото стъпало. Предишните му призови класирания бяха победите в основните състезания в Австралия и Монако и в спринта в Маями.

Цопов продължава да е втори в генералното подреждане за 2026 г. с актив от 68 т., като вече изостава с три спрямо водача Мини (71 т.). Тройката с 50 т. допълва Леон.

Петото основно състезание за годината е утре от 12:25 ч. българско време отново в Барселона. То ще бъде с продължителност от 37 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса. Цолов ще потегли от петото място на стартовата решетка.